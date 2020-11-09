Россиян призвали мерить температуру иначе 

Председатель совета директоров Инжиниринговой Компании "2К" Иван Андриевский заявил, что измерение температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Измерение температуры помогает выявить потенциально опасных людей с инфекцией и не пускать их в общественные места. Однако с приходом холодов необходимое кое-что подкорректировать, чтобы избежать ошибочных результатов.

"Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градусов".

Чтобы исключить ошибку, можно подождать 3-5 минут и повторить измерение. Это даст более точный результат.