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Россиян призвали мерить температуру иначе 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Председатель совета директоров Инжиниринговой Компании "2К" Иван Андриевский заявил, что измерение температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников в общественных местах происходит некорректно. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.
Измерение температуры помогает выявить потенциально опасных людей с инфекцией и не пускать их в общественные места. Однако с приходом холодов необходимое кое-что подкорректировать, чтобы избежать ошибочных результатов.

"Как тепловизор, так и лазерный градусник надо перенастроить. Это не сложно, но нужно вносить поправку в методику измерения. Надо понимать, что если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше. Это уже 37,6 градусов".

Чтобы исключить ошибку, можно подождать 3-5 минут и повторить измерение. Это даст более точный результат.

"Если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая. Такого человека надо попросить подождать 3-5 минут в теплом помещении и повторно измерить его температуру. Так мы добьемся истинного измерения без погрешности".

Ранее "Рамблер" сообщал, почему нельзя сбивать температуру.
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Болезни и лекарства , Видео , Иван Андриевский , ИА Sputnik
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