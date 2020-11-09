Названы вещи, которые нельзя делать перед сном

Сомнологи рассказали о вещах, которые нельзя делать перед сном. Об этом сообщает Huffington Post.

Специалисты посоветовали не читать новости, поскольку они могут спровоцировать беспокойство и не дают плавно перейти ко сну. Также стоит избегать тяжелых разговоров. Исследования ученых показали, что негативные эмоции от ночных бесед сложнее преодолеть.

Врачи не рекомендуют работать в постели, чтобы "кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом". Сомнологи также посоветовали не делать физические упражнения. Многим людям кажется, что спорт поможет вымотать организм и получится быстрее заснуть, однако упражнения наоборот заставляют нас вырабатывать энергию, и сон может пропасть.

Не рекомендуется также употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, который приводит к нарушению архитектуры сна. Эксперты не советуют использовать телефоны ночью и не оставлять свет включенным, поскольку он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать.