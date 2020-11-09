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Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя делать перед сном 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Названы вещи, которые нельзя делать перед сном
Фото: depositphotos.com
Сомнологи рассказали о вещах, которые нельзя делать перед сном. Об этом сообщает Huffington Post.
Специалисты посоветовали не читать новости, поскольку они могут спровоцировать беспокойство и не дают плавно перейти ко сну. Также стоит избегать тяжелых разговоров. Исследования ученых показали, что негативные эмоции от ночных бесед сложнее преодолеть.
Врачи не рекомендуют работать в постели, чтобы "кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом". Сомнологи также посоветовали не делать физические упражнения. Многим людям кажется, что спорт поможет вымотать организм и получится быстрее заснуть, однако упражнения наоборот заставляют нас вырабатывать энергию, и сон может пропасть.
Не рекомендуется также употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, который приводит к нарушению архитектуры сна. Эксперты не советуют использовать телефоны ночью и не оставлять свет включенным, поскольку он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать.
Ранее "Рамблер" сообщал, откуда берется и как проявляется боязнь сна.
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