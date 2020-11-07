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Неродившийся ребенок спас жизнь смертельно больной матери 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Неродившийся ребенок спас жизнь матери
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Ливерпуль своевременно узнала о смертельно опасной болезни благодаря неродившемуся ребенку. Об этом сообщает газета The Liverpool Echo.
39-летняя Даниэлла Райт рассказала, что при беременности сыном Джозефом, которому уже семь лет, она мучилась от болей в области таза. Во вторую беременность она испытывала те же симптомы, но списывала их на особенности своего организма.
В 2019 году, будучи на пятом месяце беременности, она внезапно почувствовала в области живота сильную боль и услышала звук, похожий на перелом.
Райт попросила своего партнера Джеймса отвезти ее в больницу на обследование. Там врачи диагностировали у нее рак груди, который уже распространился по всему телу. Женщине требовалось неотложное лечение, в том числе операция на мозге и курс радиотерапии. На 22-й неделе беременности (конец пятого месяца) британка потеряла ребенка.

«Наш ребенок был таким благословением. Он спас мою жизнь»,

— отмечает Райт.
Она уже перенесла необходимую операцию и радиотерапию и продолжает лечение. За ее состоянием наблюдают врачи.
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