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Врач объяснил, почему нельзя сбивать температуру до 38 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Врач объяснил, почему нельзя сбивать температуру
Фото: depositphotos.com
При небольшом повышении температуры тела многие сразу начинают пить жаропонижающие препараты. Однако это неправильно. Повышенная температура не всегда имеет негативное влияние на организм. Об этом рассказал заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением врача.
По словам медика, не нужно сбивать температуру до 38 градусов "на фоне приема противовирусной и антибактериальной терапии".

"Учитывая двойственный характер действия повышенной температуры на организм, вопрос о полезности применения жаропонижающих средств не может решаться однозначно".

Денис Прокофьев рассказал, какой положительный эффект имеет повышение температуры. Так, усиливается иммунный ответ организма "вследствие активации Т— и В-лимфоцитов". Это приводит к стимуляции образования антител. Также активнее образуются интерфероны. Они индуцируют клеточные белки, которые блокируют репликацию вируса.

"Умеренная степень подъема температуры тела может активировать функцию фагоцитирующих клеток и NK-клеток (натуральные киллеры)", — написал врач.

Кроме того, при температуре замедляется размножение бактерий, а устойчивость микроорганизмов к лекарствам снижается. Еще, по мнению Дениса Прокофьева, возрастают барьерная и антитоксическая функции печени.

"Повышение температуры тела при лихорадке достаточно часто является первым и единственным признаком какого-либо заболевания, это сигнал!" — добавил медик.

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