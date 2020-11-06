Врач объяснил, почему нельзя сбивать температуру

При небольшом повышении температуры тела многие сразу начинают пить жаропонижающие препараты. Однако это неправильно. Повышенная температура не всегда имеет негативное влияние на организм. Об этом рассказал заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением врача.

По словам медика, не нужно сбивать температуру до 38 градусов "на фоне приема противовирусной и антибактериальной терапии".

"Учитывая двойственный характер действия повышенной температуры на организм, вопрос о полезности применения жаропонижающих средств не может решаться однозначно".

Денис Прокофьев рассказал, какой положительный эффект имеет повышение температуры. Так, усиливается иммунный ответ организма "вследствие активации Т— и В-лимфоцитов". Это приводит к стимуляции образования антител. Также активнее образуются интерфероны. Они индуцируют клеточные белки, которые блокируют репликацию вируса.

"Умеренная степень подъема температуры тела может активировать функцию фагоцитирующих клеток и NK-клеток (натуральные киллеры)", — написал врач.

Кроме того, при температуре замедляется размножение бактерий, а устойчивость микроорганизмов к лекарствам снижается. Еще, по мнению Дениса Прокофьева, возрастают барьерная и антитоксическая функции печени.