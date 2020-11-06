5 признаков проблем с кишечником

Когда в кишечнике нарушается бактериальный баланс, он начинает работать неправильно, что сказывается на здоровье. Понять, что с органом что-то не так, можно по определенным симптомам. О том, на какие сигналы стоит обратить внимание, рассказывает “Рамблер”.

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Проблемы с кожей

Если вы не относитесь к людям, которые всю жизнь борются с прыщами и всевозможными кожными высыпаниями, но внезапно столкнулись с этой проблемой, есть повод насторожиться. Раздражения кожных покровов могут быть признаками сбоя в работе желудочно-кишечного тракта.

Тяга к сладкому

Внезапно возросшее желание съесть конфету, шоколадку или какие-то иные сладости может быть признаком того, что баланс бактерий в кишечнике нарушен. Часто такое происходит, например, после приема антибиотиков.

Резкая потеря веса и ухудшение самочувствия

Бактериальный дисбаланс может давать о себе знать и болезненным похудением. Дело в том, что переизбыток некоторых бактерий мешает организму усваивать жир. Вследствие этого начинают плохо усваиваться и другие питательные вещества. Человек резко теряет в весе и ослабевает.

Раздражительность и депрессия

Иногда чрезмерная раздражительность, тревожность и ухудшение эмоционального состояния вцелом также может явиться следствием проблем с кишечником. Дело в том, что именно в кишечнике вырабатывается большой объем серотонина, который еще называют “гормоном хорошего настроения”. От этого гормона, а точнее от его количества в организме зависят многие психические процессы. недостаток серотонина в организме провоцирует развитие психоэмоциональных расстройств.

Бессонница