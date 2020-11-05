4 признака, указывающих на непереносимость алкоголя 

Одни люди даже наутро после бурной вечеринки не ощущают похмелья, в то время как другим становится плохо от одного бокала спиртного. Нередко виной тому является непереносимость алкоголя. Как распознать ее? Расскажет "Рамблер".

Повышенное газообразование

У некоторых людей уже после первой порции алкоголя проявляется вздутие живота и газообразование. Если с вами подобное происходит регулярно, скорее всего ваш организм не справляется с перевариванием спиртного.

Красное лицо

Один из самых популярных симптомов, указывающих на непереносимость алкоголя. В добавок к этому человек очень быстро начинает ощущать опьянение, даже если выпил крайне мало.

Тошнота или рвота

Интоксикация после злоупотребления спиртным — стандартная реакция организма. Однако если вы испытываете рвотные позывы после нескольких глотков алкоголя, это явно свидетельствует о непереносимости.

Отек или сыпь

Они могут быть спровоцированы как самим алкоголем, так и веществами, содержащимися в напитке, в частности, сульфитами. Как правило, отекают руки или ноги.