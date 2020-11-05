Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

4 признака, указывающих на непереносимость алкоголя 

Мира Маркина 1 час назад
4 признака, указывающих на непереносимость алкоголя
Фото: depositphotos.com
Одни люди даже наутро после бурной вечеринки не ощущают похмелья, в то время как другим становится плохо от одного бокала спиртного. Нередко виной тому является непереносимость алкоголя. Как распознать ее? Расскажет "Рамблер".

Повышенное газообразование

У некоторых людей уже после первой порции алкоголя проявляется вздутие живота и газообразование. Если с вами подобное происходит регулярно, скорее всего ваш организм не справляется с перевариванием спиртного.

Красное лицо

Один из самых популярных симптомов, указывающих на непереносимость алкоголя. В добавок к этому человек очень быстро начинает ощущать опьянение, даже если выпил крайне мало.

Тошнота или рвота

Интоксикация после злоупотребления спиртным — стандартная реакция организма. Однако если вы испытываете рвотные позывы после нескольких глотков алкоголя, это явно свидетельствует о непереносимости.

Отек или сыпь

Они могут быть спровоцированы как самим алкоголем, так и веществами, содержащимися в напитке, в частности, сульфитами. Как правило, отекают руки или ноги.
Видео дня. Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
07:48
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
ЗОЖ
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение