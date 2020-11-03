Малышева развеяла мифы о лекарствах от гипертонии 

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли несколько мифов о лекарствах от гипертонии. Выпуск опубликован на YouTube

Доктора назвали мифом представление одной из гостей студии о том, что существует понятие «рабочее давление».

«Давление бывает нормальное и ненормальное. Давление [должно быть] не выше 130. Все что выше — это повышенное давление»,

— отметил Мацкеплишвили.

Затем они опровергли позицию другой гостьи, которая сказала, что таблетки нужно принимать только про повышенном давлении.

«Таблетки от гипертонии не лечат гипертонию, они позволяют удержать давление в нормальных пределах. Как только вы прекращаете их принимать, давление повышается»,

— объяснил кардиолог и добавил, что его резкое повышение может приводить к очень опасным последствиям.

Кроме того, специалисты посоветовали не увеличивать дозу лекарств самостоятельно. Мацкеплишвили порекомендовал обратиться к врачу, если препарат не действует: в этом случае назначат лекарство с другим механизмом действия. Кроме того, специалисты обсудили миф о том, что таблетки от давления снижают потенцию.

«У нас очень много разных классов препаратов для снижения давления, которые не обладают этим побочных эффектом. Врач подберет то, что вам нужно»,

— объяснила Малышева.