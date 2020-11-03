Мясников назвал симптомы женских видов рака

Главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников назвал симптомы, по которым можно заподозрить женские виды рака. Об этом он рассказал в программе «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube

По словам Мясникова, рак яичников и рак груди — это болезни, возникновение или появление которых зависит от гормонов, генетики и других факторов риска. Рак шейки матки врач назвал инфекционной болезнью, которая почти в 100 процентах случаев вызывается вирусом папилломы человека, от которого существует прививка.

Доктор отметил, что ежегодно раком яичников заболевают 300 тысяч человек, эта болезнь — «немой убийца», так как у нее нет специфических симптомов.

Мясников добавил, что для диагностики данного вида онкологии нужно ориентироваться на факторы риска: если у женщины были родственницы, болевшие раком яичников, шанс заболеть составляет пять процентов. Если родственниц было две, риск вырастает до семи процентов.

Врач подчеркнул, что существуют специфические генные мутации, которые увеличивают риск заболеть раком яичников и раком груди. Мясников уточнил, что женщинам очень важно знать историю болезни членов семьи, чтобы учитывать риски. Доктор добавил, что иногда при этом виде рака начинает расти живот.