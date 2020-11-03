Чем отличается женский инсульт от мужского 

Инсульт — один из самых опасных недугов, который может внезапно поразить как мужчину, так и женщину. Однако гендерные особенности все же играют свою роль. Подробнее о том, чем отличается мужской инсульт от женского — в материале "Рамблера".

В первую очередь, специалисты говорят о том, что мужчины чаще сталкиваются с инсультом в молодом возрасте. В то же время, по статистике, у пожилых женщин инсульты случаются чаще, чем у их ровесников-мужчин.

Инсульт для женщин может быть опасней еще и потому, что им тяжелее восстанавливаться после перенесенного заболевания. Специалисты связывают это с тем, что женский организм, которые не сталкивался с инсультом в молодости, хуже подготовлен к недугу, чем мужской. Однако это правило справедливо лишь в том случае, если мужчина в молодом возрасте перенес инсульт.

В остальном, для обоих полов заболевание представляет одинаковую опасность. Чтобы снизить риск инсульта, медики советуют в первую очередь придерживаться здорового образа жизни: избегать вредной пищи, больше заниматься спортом и отказаться от вредных привычек вроде курения или употребления спиртных напитков.