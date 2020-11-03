Опасные методы лечения простуды 

Простуда — обычное заболевание, которое чаще всего проходит через неделю. Вот только у большинства из нас нет времени и возможности отлежаться недельку дома, а значит мы пытаемся избавиться от кашля и насморка с помощью народных методов или недешевых аптечных средств. Однако многие из них бесполезны, какие-то и вовсе способны нанести вред.
Что не поможет при простуде
Итак, типичное острое респираторное заболевание, а сейчас их сезон, проходит через пять дней. В том случае, повторимся, если не возникло осложнений. Слизь из носа и кашель при этом — естественная реакция организма. Сопли должны выводить из организма микробы, а значит бороться с ними не нужно. Тем не менее многие из нас спешат в аптеку за тем или иным средством, способным облегчить симптомы простуды. Какие из них бесполезны?
По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, вам не помогут:
- иммуномодуляторы: их эффективность попросту не доказана;
- противовирусные препараты;
- витамин С в таблетках (сюда же относятся чай с лимоном и мандарины — они не лечат простуду).
Правила лечения ОРВИ
Врачи предупреждают, что лучшее средство при ОРВИ — постельный режим. В идеале стоит отдохнуть, отлежаться. Обязательно обильное питье. Температуру до 38 градусов сбивать не стоит. Если выше, можно использовать парацетамол или ибупрофен. В случае сильно заложенного носа несколько дней можно пользоваться сосудосуживающими каплями. Но не больше, дабы не возникло привыкания. Лучше приучить себя в сезон простуд промывать нос с помощью самостоятельно приготовленного физраствора (или аптечных средств на основе морской воды). А также постоянно дезинфицировать руки (кажется, пандемия всех нас приучила к этому). Подобная мера в несколько раз снижает риск передачи инфекции другим.
Важно не забывать делать прививки от гриппа. Некоторые объясняют нежелание вакцинироваться тем, что штаммы гриппа каждый раз новые и нет никакой гарантии, что именно эта вакцина защитит от гриппа. Тем временем вирусологи уверяют, что регулярная вакцинация укрепляет организм.
По словам врача аллерголога-иммунолога Елены Ищенко, антигенный состав противогриппозной вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ. Ежегодно проводят анализ ситуации за прошедший сезон и определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале сезона был представлен незначительно, а к концу был наиболее распространен (оказался самым приспособленным). В будущем сезоне вирус будет очень похож на тот, что доминировал под конец прошедшего. При помощи антигенного и генетического анализа, а также математического моделирования решают, стоит ли менять штаммы в вакцине. Напомним, что грипп очень опасен для детей, беременных женщин, пожилых людей, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
В случае с гриппом, а также рядом других заболеваний, бесполезно пить чай с малиной, есть цитрусовые, чеснок и дышать над паром — вы можете основательно запустить ситуацию, упустить время.
Как лечат пневмонию и ларингит
Например, при бактериальной пневмонии помогут только антибиотики, а также муколитики — препараты, которые расширяют бронхи и способствуют выведению мокроты. Если природа пневмонии вирусная — в ход пойдут противовирусные препараты.
Курс лечения длится до 10 дней. Прерывать его самостоятельно нельзя. А именно так и норовят поступить некоторые, видя, что опасные симптомы миновали. Пневмония — вирусная инфекция и, если ее не пролечить, может отозваться серьезными осложнениями и привести к летальному исходу.
Симптомы пневмонии:
- высокая температура;
- кашель;
- мокрота;
- затруднение дыхания,
- одышка;
- боль в грудной клетке.
Многие из нас не раз сталкивались с ларингитом. Характерный признак — так называемый лающий кашель. Это воспаление и отек гортани, причиной которых обычно бывает вирусная инфекция. В первую очередь страдают голосовые связки, в результате чего кашель приобретает лающий звук. Возможна также потеря голоса. В данном случае нельзя делать ингаляции над горячим паром и лечить ларингит растительными препаратами. Эти народные методы способны лишь ухудшить состояние больного. Врач же назначит антибиотики, которые снимут воспаление.
Вредные бабушкины методы при ангине
Еще одно распространенная патология, которую некоторые норовят лечить бабушкиными средствам — это ангина. Достаточно тяжелое, заразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Симптомы:
- высокая температура (38–39 градусов);
- сильное покраснение;
- воспаление и боль в горле (даже слюну глотать больно);
- сильный озноб, пот, ярко выраженная интоксикация организма.
При ангине в миндалинах происходят серьезные, часто необратимые изменения — миндалина меняет форму, становится дольчатой, поэтому вероятность, что ангина будет повторяться, достаточно велика. Лечат ангину антибиотиками, так как природа заболевания бактериальная (ее обычно вызывают гемолитические стрептококки группы А или В, реже стафилококки). Курс лечения ни в коем случае нельзя прерывать, так как ангина нередко дает осложнения на сердце и почки. Спустя время пациент даже не поймет, что причиной его болячки стала непролеченная вовремя «безобидная» ангина.
Заболевание окружено рядом стереотипов. Якобы при патологии может помочь чай с малиновым вареньем, а также шерстяной шарф… На самом деле все это способно навредить. С помощью шарфа вы увеличите прилив крови к воспаленному горлу и тем самым усилите отек. При ангине, наоборот, назначают антигистаминные препараты, так как они обладают противоотечным эффектом. Также нельзя делать ингаляции — чревато вышеупомянутым эффектом.
Сладкое малиновое варенье способно стать питательной средой для микробов. Неслучайно мазок из горла для анализа часто помещают в пробирку со специальным сладким сиропом. Поведение микробов в сладкой среде позволит выявить возбудителя ангины и подобрать наиболее эффективную терапию. К опасным методам лечения относятся клюквенный морс, соленое, кислое, острое, цитрусовые. Все перечисленное способно вызвать раздражение слизистой горла. Сюда же относятся чай с лимоном и горячий алкоголь — не поможет, скорее усугубит ситуацию.
Некоторые пациенты пытаются в домашних условиях снять налет на миндалинах. во-первых, не получится, во-вторых, вы скорей всего не добьетесь дома стерильности инструмента (ложки). Полоскание горла содовыми растворами с каплей йода будет в данном случае эффективней, но, разумеется, вылечить ангину только с их помощью невозможно. А значит, нужно как можно скорей обратиться к врачу.