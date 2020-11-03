Опасные методы лечения простуды 

Простуда — обычное заболевание, которое чаще всего проходит через неделю. Вот только у большинства из нас нет времени и возможности отлежаться недельку дома, а значит мы пытаемся избавиться от кашля и насморка с помощью народных методов или недешевых аптечных средств. Однако многие из них бесполезны, какие-то и вовсе способны нанести вред.

Что не поможет при простуде

Итак, типичное острое респираторное заболевание, а сейчас их сезон, проходит через пять дней. В том случае, повторимся, если не возникло осложнений. Слизь из носа и кашель при этом — естественная реакция организма. Сопли должны выводить из организма микробы, а значит бороться с ними не нужно. Тем не менее многие из нас спешат в аптеку за тем или иным средством, способным облегчить симптомы простуды. Какие из них бесполезны?

иммуномодуляторы: их эффективность попросту не доказана;

противовирусные препараты;

витамин С в таблетках (сюда же относятся чай с лимоном и мандарины — они не лечат простуду). По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, вам не помогут:

Правила лечения ОРВИ

Врачи предупреждают, что лучшее средство при ОРВИ — постельный режим. В идеале стоит отдохнуть, отлежаться. Обязательно обильное питье. Температуру до 38 градусов сбивать не стоит. Если выше, можно использовать парацетамол или ибупрофен. В случае сильно заложенного носа несколько дней можно пользоваться сосудосуживающими каплями. Но не больше, дабы не возникло привыкания. Лучше приучить себя в сезон простуд промывать нос с помощью самостоятельно приготовленного физраствора (или аптечных средств на основе морской воды). А также постоянно дезинфицировать руки (кажется, пандемия всех нас приучила к этому). Подобная мера в несколько раз снижает риск передачи инфекции другим.

Важно не забывать делать прививки от гриппа. Некоторые объясняют нежелание вакцинироваться тем, что штаммы гриппа каждый раз новые и нет никакой гарантии, что именно эта вакцина защитит от гриппа. Тем временем вирусологи уверяют, что регулярная вакцинация укрепляет организм.

По словам врача аллерголога-иммунолога Елены Ищенко, антигенный состав противогриппозной вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ . Ежегодно проводят анализ ситуации за прошедший сезон и определяют, какой вирус встречался наиболее часто или в начале сезона был представлен незначительно, а к концу был наиболее распространен (оказался самым приспособленным). В будущем сезоне вирус будет очень похож на тот, что доминировал под конец прошедшего. При помощи антигенного и генетического анализа, а также математического моделирования решают, стоит ли менять штаммы в вакцине. Напомним, что грипп очень опасен для детей, беременных женщин, пожилых людей, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

В случае с гриппом, а также рядом других заболеваний, бесполезно пить чай с малиной, есть цитрусовые, чеснок и дышать над паром — вы можете основательно запустить ситуацию, упустить время.

Как лечат пневмонию и ларингит

Например, при бактериальной пневмонии помогут только антибиотики, а также муколитики — препараты, которые расширяют бронхи и способствуют выведению мокроты. Если природа пневмонии вирусная — в ход пойдут противовирусные препараты.

Курс лечения длится до 10 дней. Прерывать его самостоятельно нельзя. А именно так и норовят поступить некоторые, видя, что опасные симптомы миновали. Пневмония — вирусная инфекция и, если ее не пролечить, может отозваться серьезными осложнениями и привести к летальному исходу.

Симптомы пневмонии: высокая температура;

кашель;

мокрота;

затруднение дыхания,

одышка;

боль в грудной клетке.

Многие из нас не раз сталкивались с ларингитом. Характерный признак — так называемый лающий кашель. Это воспаление и отек гортани, причиной которых обычно бывает вирусная инфекция. В первую очередь страдают голосовые связки, в результате чего кашель приобретает лающий звук. Возможна также потеря голоса. В данном случае нельзя делать ингаляции над горячим паром и лечить ларингит растительными препаратами. Эти народные методы способны лишь ухудшить состояние больного. Врач же назначит антибиотики, которые снимут воспаление.

Вредные бабушкины методы при ангине

высокая температура (38–39 градусов);

сильное покраснение;

воспаление и боль в горле (даже слюну глотать больно);

сильный озноб, пот, ярко выраженная интоксикация организма. Еще одно распространенная патология, которую некоторые норовят лечить бабушкиными средствам — это ангина. Достаточно тяжелое, заразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Симптомы:

При ангине в миндалинах происходят серьезные, часто необратимые изменения — миндалина меняет форму, становится дольчатой, поэтому вероятность, что ангина будет повторяться, достаточно велика. Лечат ангину антибиотиками, так как природа заболевания бактериальная (ее обычно вызывают гемолитические стрептококки группы А или В, реже стафилококки). Курс лечения ни в коем случае нельзя прерывать, так как ангина нередко дает осложнения на сердце и почки. Спустя время пациент даже не поймет, что причиной его болячки стала непролеченная вовремя «безобидная» ангина.

Заболевание окружено рядом стереотипов. Якобы при патологии может помочь чай с малиновым вареньем, а также шерстяной шарф… На самом деле все это способно навредить. С помощью шарфа вы увеличите прилив крови к воспаленному горлу и тем самым усилите отек. При ангине, наоборот, назначают антигистаминные препараты, так как они обладают противоотечным эффектом. Также нельзя делать ингаляции — чревато вышеупомянутым эффектом.

Сладкое малиновое варенье способно стать питательной средой для микробов. Неслучайно мазок из горла для анализа часто помещают в пробирку со специальным сладким сиропом. Поведение микробов в сладкой среде позволит выявить возбудителя ангины и подобрать наиболее эффективную терапию. К опасным методам лечения относятся клюквенный морс, соленое, кислое, острое, цитрусовые. Все перечисленное способно вызвать раздражение слизистой горла. Сюда же относятся чай с лимоном и горячий алкоголь — не поможет, скорее усугубит ситуацию.

Некоторые пациенты пытаются в домашних условиях снять налет на миндалинах. во-первых, не получится, во-вторых, вы скорей всего не добьетесь дома стерильности инструмента (ложки). Полоскание горла содовыми растворами с каплей йода будет в данном случае эффективней, но, разумеется, вылечить ангину только с их помощью невозможно. А значит, нужно как можно скорей обратиться к врачу.