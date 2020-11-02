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Ученые назвали приводящие к воспалению в организме продукты 

Lenta.ru и ещё 2 10 часов назад
Ученые назвали приводящие к воспалению продукты
Фото: Lenta.ru
Ученые доказали, что употребление в пищу некоторых продуктов приводит к хроническому воспалению. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of American College of Cardiology.
Специалисты выяснили, что диета с большим количеством красного и обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков приводит к воспалению в организме. В результате увеличивается риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи во главе с доктором Джун Ли из Гарвардской школы общественного здравоохранения создали воспалительный индекс питания, основанный на оценке количества биомаркеров воспаления в крови. Всего в индексе специалисты назвали 18 групп продуктов, которые продемонстрировали наиболее сильную связь с увеличением воспалительных биомаркеров.
Ученые также установили, что при употреблении таких продуктов риск сердечных заболеваний увеличивается на 46 процентов, а вероятность инсультов — на 28 процентов.
Для снижения возможных рисков специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше антиоксидантов и клетчатки. Они содержатся в зеленых листовых овощах, например, капусте, шпинате, рукколе. Кроме того, полезны тыква, желтый перец, фасоль, морковь, цельнозерновые продукты, кофе, чай и вино. Однако больше всего снижают воспаление в организме грецкие орехи.
Ранее главный внештатный невролог подмосковного Минздрава Ринат Богданов перечислил продукты, которые могут вызвать головную боль. Так, приступы мигрени вероятнее всего вызовут продукты, содержащие вещества, которые являются предшественниками серотонина — гормона радости. Например, это сладости, в числе которых шоколад, а также алкоголь — красное вино и пиво, копчености, выдержанные сыры, голубой пармезан и моцарелла.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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