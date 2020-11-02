Ученые назвали приводящие к воспалению продукты

Ученые доказали, что употребление в пищу некоторых продуктов приводит к хроническому воспалению. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of American College of Cardiology.

Специалисты выяснили, что диета с большим количеством красного и обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков приводит к воспалению в организме. В результате увеличивается риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи во главе с доктором Джун Ли из Гарвардской школы общественного здравоохранения создали воспалительный индекс питания, основанный на оценке количества биомаркеров воспаления в крови. Всего в индексе специалисты назвали 18 групп продуктов, которые продемонстрировали наиболее сильную связь с увеличением воспалительных биомаркеров.

Ученые также установили, что при употреблении таких продуктов риск сердечных заболеваний увеличивается на 46 процентов, а вероятность инсультов — на 28 процентов.

Для снижения возможных рисков специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше антиоксидантов и клетчатки. Они содержатся в зеленых листовых овощах, например, капусте, шпинате, рукколе. Кроме того, полезны тыква, желтый перец, фасоль, морковь, цельнозерновые продукты, кофе, чай и вино. Однако больше всего снижают воспаление в организме грецкие орехи.