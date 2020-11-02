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Мясников назвал опасность лекарств от насморка 

Lenta.ru 1 час назад
Мясников назвал опасность лекарств от насморка
Фото: Lenta.ru
Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1» назвал опасность, которую могут таить в себе лекарства от насморка. Выпуск опубликован на YouTube.
Мясников задал зрительнице вопрос о том, могут ли препараты от насморка провоцировать учащенное сердцебиение. Женщина ответила отрицательно и ошиблась. Доктор объяснил, что все эти препараты называются сосудосуживающими, они стимулируют мышечный тонус и «подстегивают сердцебиение».

«Почему это важно знать? Потому что если сердечник или гипертоник начинает переусердствовать с сосудосуживающими препаратами, это может привести к реальным проблемам с сердцем, к нарушению ритма», — объяснил Мясников.

Причиной того, что пожилые люди с нарушением ритма сердца попадают в больницу, нередко становятся лекарства от насморка, подчеркнул телеврач.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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