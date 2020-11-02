Мясников назвал опасность лекарств от насморка 

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1» назвал опасность, которую могут таить в себе лекарства от насморка. Выпуск опубликован на YouTube

Мясников задал зрительнице вопрос о том, могут ли препараты от насморка провоцировать учащенное сердцебиение. Женщина ответила отрицательно и ошиблась. Доктор объяснил, что все эти препараты называются сосудосуживающими, они стимулируют мышечный тонус и «подстегивают сердцебиение».

«Почему это важно знать? Потому что если сердечник или гипертоник начинает переусердствовать с сосудосуживающими препаратами, это может привести к реальным проблемам с сердцем, к нарушению ритма», — объяснил Мясников.

Причиной того, что пожилые люди с нарушением ритма сердца попадают в больницу, нередко становятся лекарства от насморка, подчеркнул телеврач.