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Что будет, если постоянно глотать зубную пасту 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что будет, если постоянно глотать зубную пасту
Фото: depositphotos.com
При случайном проглатывании зубной пасты в единичных случаях ничего страшного со здоровьем человека не случится. Однако регулярное ее попадание в пищевод может привести к проблемам. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
В составе зубной пасты содержится глицерин для предотвращения ее быстрого засыхания. А при попадании этого вещества в организм он может вызвать проблемы в работе желудка. Парафин также входит в состав продукта, он придает зубной пасте вязкость консистенции. Его попадание в пищевод может спровоцировать рвоту, тошноту или запор.
Как ни странно, сахарин тоже содержится в зубной пасте, несмотря на то, что враг наших зубов и причина кариеса именно сахар. Еще несколько лет назад производители хотели отказаться от его использования в продукте, но так этого и не сделали.
Также известно, что почти в каждой зубной пасте используется ментол, который помогает освежить наше дыхание. Однако именно он оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому если у человека есть проблемы с сердцем, то для чистки зубов лучше всего использовать пасту, в состав которой не входит ментол.
Формальдегид в составе пасты отвечает за уничтожение микробов и бактерий, однако сам по себе он является токсичным веществом. Регулярное его попадание в организм может привести к ухудшению зрения, болезням почек и печени и многим другим опасным последствиям.
Если вы регулярно проглатываете зубную пасту, в дальнейшем следует исключить возможность ее попадания в организм, а затем посетить специалиста.
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