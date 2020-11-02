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Сны, которые являются симптомами шизофрении 

Полина Алферова 2 часа назад
Сновидения отражают не только мечты, дневные впечатления, тайные желания и страхи человека, но и психические заболевания. Поэтому анализ снов также учитывается при постановке диагноза. «Рамблер» расскажет, какие сновидения могут свидетельствовать о шизофрении.

Цветные сны

Все детали и персонажи снов четко очерчены и окрашены в неестественно яркие, даже кислотные оттенки. Шизофреники видят слишком красочные сны в двадцать раз чаще здорового человека.

Все наоборот

Объекты во сне передвигаются буквально задом наперед, будь то люди, мелкие и крупные предметы или животные. Распространенный сюжет — автомобили, которые едут в обратном направлении, как при отматывании назад киноленты.

По кругу

Один и тот же сюжет повторяется на протяжении всей ночи, как испорченная грампластинка.

Странное ощущение

Человек видит себя со стороны, однако в причудливом или пугающем виде. Например, в образе покойника, дикого зверя или куклы. Хотя иногда все более безобидно, и человек видит себя, например, в облике ребенка.

Стирая границы

В этом случае сон воспринимается как абсолютная реальность. После пробуждения человек долго не может понять, что происходило во сне, а что — наяву.
Нужно учитывать, что сны с подобными сюжетами говорят о серьезной психической проблеме только, если человек их видит часто или постоянно.
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Болезни и лекарства , Видео
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