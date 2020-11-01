Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Стопкоронавирус.рф

Перечислены самые первые «тихие» симптомы рака мозга 

Профиль 2 часа назад
Перечислены самые первые «тихие» симптомы рака мозга
Фото: depositphotos.com
Рак головного мозга связан с образованием злокачественной опухоли. Очагом смертельной болезни может стать как сам мозг, так и ткани, близкие к нему.
Независимо от того, начинается ли опухоль мозга в мозговых оболочках, черепных нервах или шишковидной железе, именно мутации ДНК позволяют клеткам бесконтрольно делиться, передает Express. Доктора клиники Майо объяснили, что мутировавшая ДНК дает клеткам «инструкции» расти и делиться — далее они становятся раковыми, поскольку продолжают расти, накапливаясь в опухоль. В отличие от здоровых клеток, эти клетки не умирают, поэтому их рост становится все больше и больше.
Специалисты предупреждают, что признаков появления опухоли мозга большое количество. Среди них — ухудшение зрения или «двоение» в глазах. Кроме того, о раке мозга могут говорить постоянные и, казалось бы, беспричинные головные боли.
Видео дня. Как понять, что печень переполнена токсинами
Профиль: последние новости
Ученые нашли способ предсказать смерть от COVID-19 Ученые нашли способ предсказать смерть от COVID-19 Выявлены признаки, «обещающие» длительное течение коронавируса Выявлены признаки, «обещающие» длительное течение коронавируса Эпидемиолог рассказал, сколько продлится рост числа пациентов с COVID-19 в России Эпидемиолог рассказал, сколько продлится рост числа пациентов с COVID-19 в России
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
01:48
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
ЗОЖ
Что делать, чтобы не простудиться осенью
06:13
Что делать, чтобы не простудиться осенью
ЗОЖ
10 признаков скрытого авитаминоза
04:34
10 признаков скрытого авитаминоза
ЗОЖ
Привычки, которые гробят мышцы
09:01
Привычки, которые гробят мышцы
ЗОЖ
Найден способ заедать стресс правильно
06:12
Найден способ заедать стресс правильно
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение