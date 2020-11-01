Перечислены самые первые «тихие» симптомы рака мозга 

Рак головного мозга связан с образованием злокачественной опухоли. Очагом смертельной болезни может стать как сам мозг, так и ткани, близкие к нему.

Независимо от того, начинается ли опухоль мозга в мозговых оболочках, черепных нервах или шишковидной железе, именно мутации ДНК позволяют клеткам бесконтрольно делиться, передает Express . Доктора клиники Майо объяснили, что мутировавшая ДНК дает клеткам «инструкции» расти и делиться — далее они становятся раковыми, поскольку продолжают расти, накапливаясь в опухоль. В отличие от здоровых клеток, эти клетки не умирают, поэтому их рост становится все больше и больше.

Специалисты предупреждают, что признаков появления опухоли мозга большое количество. Среди них — ухудшение зрения или «двоение» в глазах. Кроме того, о раке мозга могут говорить постоянные и, казалось бы, беспричинные головные боли.