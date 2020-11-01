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Обнаружено новое смертельное заболевание 

Елизавета Назарова 57 минут назад
Обнаружено новое смертельное заболевание
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых обнаружила новое смертельное заболевание, которое назвали VEXAS. Соответствующая научная работа была опубликована в журнале в The New England Journal of Medicine.
Сообщается, что заболевание вызывает генетические мутации в организме, из-за чего у человека образуются тромбы. В 40% недуг приводит к летальному исходу.
Из-за болезни у человека развиваются воспалительные процессы, которые раньше врачи не связывали друг с другом. Например, это происходит в легочной и хрящевой ткани. Известно о том, что болезнь коснулась 50 пациентов, но ученые уверены, что на самом деле их гораздо больше.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказала, опасно ли сдерживать чихание.
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