Обнаружено новое смертельное заболевание 

Международная группа ученых обнаружила новое смертельное заболевание, которое назвали VEXAS. Соответствующая научная работа была опубликована в журнале в The New England Journal of Medicine.

Сообщается, что заболевание вызывает генетические мутации в организме, из-за чего у человека образуются тромбы. В 40% недуг приводит к летальному исходу.

Из-за болезни у человека развиваются воспалительные процессы, которые раньше врачи не связывали друг с другом. Например, это происходит в легочной и хрящевой ткани. Известно о том, что болезнь коснулась 50 пациентов, но ученые уверены, что на самом деле их гораздо больше.