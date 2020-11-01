За обезвреживание вредных элементов в организме отвечают почки, они выводят токсины. Чтобы поддерживать их работоспособность на должном уровне, надо стараться не навредить, а именно — не употреблять то, что губительно действует на этот парный орган. «Рамблер» расскажет, какие продукты убивают почки.

Спиртные напитки

Алкоголь — враг номер один для почек. Алкогольные напитки отравляют наш организм, заставляя работать почки на пределе. После употребления алкоголя организм начинает страдать от потери жидкости, кровь становится более густой, что затрудняет фильтрацию крови почками.

Соль

Из-за нее в организме задерживается лишняя жидкость, в итоге появляется отечность, развивается гипертония. Чтобы эти проблемы не появились, либо если они есть, нужно отказаться от белой соли, которую продают в магазинах. Заменить её можно приправами на основе трав.

Сладкая газировка

Сладкие газированные напитки содержат огромное количество сахара. Когда мы выпиваем стакана сладкой газировки мы резко поднимаем уровень глюкозы в организме. Злоупотребление этими напитками может спровоцировать развитие сахарного диабета и образование камней в почках.

Кофе

Кофеин раздражает почки и при его злоупотреблении (более 3 чашек в день, способен нанести серьезный вред почкам и спровоцировать развитие серьезных заболеваний.

Особенно вредно пить кофе на голодный желудок. Тогда органы пищеварительной системы начинают выделять пищеварительные ферменты, а так как продукты питания в организм не поступили, то эти ферменты начинают разрушать сами органы пищеварения.

Фаст-фуд

Продукты быстрого питания перенасыщены вредными пищевыми добавками и солью. Частое употребление фаст-фуда может серьезно сказаться на работе почек, спровоцировать развитие ожирения, повышение уровня холестерина в крови и появление холестериновых бляшек и тромбов.