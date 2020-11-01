Назван способ обнаружить рак по глазам 

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Опущенное веко может быть одним из признаков рака легких, рассказал профессор Георг Сантис из госпиталя Лондон Бридж. Его слова передает Express

Такую реакцию организма можно отнести к неврологическим симптомам опухоли легких, при которых происходит сдавливание нервов в организме.

"Это может привести к опущенному веку или уменьшению потоотделения на лице", — отмечает специалист.

Среди других симптомов рака легких профессор указал на непрекращающийся кашель, кровохарканье, затрудненное или болезненное дыхание.

Сантис уточнил, что поникшее веко не обязательно свидетельствует о смертельной болезни. Птоз верхнего века может возникать по разным причинам, включая и ношение линз в течение многих лет.

Врач рекомендовал при таком симптоме проконсультироваться со специалистом.