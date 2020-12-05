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Как работает приложение для диагностики инсульта 

Мира Маркина 21 минуту назад
Как работает приложение для диагностики инсульта
Фото: depositphotos.com
Не так давно американские ученые из Университета штата Пенсильвания и Хьюстонской методисткой больницы разработали приложении, способное диагностировать инсульт. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".
Инновационное приложение в данный момент работает только на устройствах Apple.
ПО использует камеру и микрофон смартфона для того, чтобы изучить речь и мимику потенциального пациента. Затем полученные данные анализирует искусственный интеллект, обученный на больных с симптомами инсульта. Если алгоритмам удается обнаружить аномалии на видео, то приложение показывает положительный результат.
В ходе экспериментов выяснилось, что программа выдает корректное заключение в 79% случаев. Аналогичный уровень наблюдается и при использовании тестов, которые применяются в современной медицине. Однако разработчики не планируют останавливаться на достигнутом: в ближайшее время они собираются развивать и повышать точность постановки диагноза.
Как сообщается на сайте Пенсильванского университета, программа выдает результат за 4 минуты.
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