Как работает приложение для диагностики инсульта 

Не так давно американские ученые из Университета штата Пенсильвания и Хьюстонской методисткой больницы разработали приложении, способное диагностировать инсульт. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".

Инновационное приложение в данный момент работает только на устройствах Apple.

ПО использует камеру и микрофон смартфона для того, чтобы изучить речь и мимику потенциального пациента. Затем полученные данные анализирует искусственный интеллект, обученный на больных с симптомами инсульта. Если алгоритмам удается обнаружить аномалии на видео, то приложение показывает положительный результат.

В ходе экспериментов выяснилось, что программа выдает корректное заключение в 79% случаев. Аналогичный уровень наблюдается и при использовании тестов, которые применяются в современной медицине. Однако разработчики не планируют останавливаться на достигнутом: в ближайшее время они собираются развивать и повышать точность постановки диагноза.

Как сообщается на сайте Пенсильванского университета, программа выдает результат за 4 минуты.