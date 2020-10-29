5 опасных симптомов, которые все игнорируют, а зря 

Многие люди склонны обращаться к медикам только в крайних случаях, и это большая ошибка. Для того, чтобы не доводить свой организм до критического состояния, необходимо регулярно обследоваться в клинике, а еще — не игнорировать пустяковые на первый взгляд симптомы. Ведь порой именно они могут указывать на серьезный недуг.

Потливость

Потеть в душном помещении или во время занятий спортом — нормально. Но если повышенное потоотделение не связано ни с физической активностью, ни с температурой в помещении или на улице, оно может быть признаком закупорки коронарной артерии. А это, в свою очередь, способно спровоцировать инфаркт.

Ногти меняют форму и цвет

Отнюдь не всегда причина таких изменений кроется в недостатке тех или иных витаминов. Вогнутые ногти, например, могут свидетельствовать об анемии, изменение цвета части ногтей — о проблемах с почками, а утолщения и выступы в районе кутикулы — о болезнях сердца или легких, из-за которых тканям не хватает кислорода.

Бледность

Если при взгляде в зеркало вы не раз замечали, что кожа стала гораздо бледнее вашего привычного оттенка, это повод сдать обычный анализ крови и проверить уровень гемоглобина. Бледность может сигнализировать о железодефицитной анемии.

Сухая кожа

Шелушение кожи может быть признаком нехватки влаги, что особенно актуально в осенне-зимний период. Но иногда этот симптом говорит о проблемах в работе щитовидной железы, а также сигнализирует об аутоимунных заболеваниях.

Изжога

Немногие знают об этом, но порой странное жжение в груди свидетельствует не о проблемах с пищеварением, а о недугах сердца.