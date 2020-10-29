Может ли гемангиома превратиться в рак

Гемангиома — это доброкачественная опухоль, которая образуется из стенки сосуда. Представляет собой багрово-лиловые новообразования на поверхности, в толще кожи и под ней. «Рамблер» разобрался, может ли гемангиома стать злокачественной.

Причины возникновения

Точных причин возникновения гемангиом выявить пока не удалось. Принято считать, что их появление может спровоцировать нарушение внутриутробного развития плода из-за вирусной болезни матери либо кислородного голодания.

многоплодная и/или поздняя беременность;

повышенное количество эстрогена у матери;

ее малоподвижный образ жизни;

несбалансированный рацион;

алкогольная или никотиновая интоксикация плода;

его низкий вес при рождении. Дополнительные факторы риска образования врожденной гемангиомы:

наследственная предрасположенность;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

избыточное ультрафиолетовое облучение;

повышенный уровень женских гормонов эстрогенов. У взрослых причиной новообразования могут стать:

Лечение

Удалять гемангиому оперативным путем не всегда нужно. При своевременном обращении к врачу новообразование успешно лечится консервативными методами. Кроме того, опухоль способна регрессировать самостоятельно, но процесс исчезновения — длительный, до нескольких лет. Избавляться от гемангиомы хирургическим путем нужно в тех случаях, когда она провоцирует дискомфорт, зудит или кровоточит, нарушает нормальную работы органов и циркуляцию крови.

Осложнения

прорастание с последующим разрушением рядом расположенных органов;

разрушение костных и мышечных тканей;

сдавливание спинного мозга;

изъязвление опухоли, присоединение инфекции;

развитие патологий сосудистой системы;

косметический дефект;

озлокачествление. Но ни в коем случае нельзя игнорировать доброкачественную опухоль, ведь могут проявиться осложнения, такие как:

Гемангиома крайне редко перерастает в рак, тем не менее, это возможно. Вероятность малигнизации появляется в случаях, когда доброкачественная опухоль аномально быстро увеличивается в размерах. Спровоцировать резкое разрастание атипичных клеток, например, при гаменгиоме печени, может употребление продуктов, недопустимых в рационе при данном заболевании. А опухоль в головном мозге или легких может превратиться в злокачественную в случае гормонального сбоя.