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Признаки, помогающие выявить склонность к слабоумию 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Признаки, помогающие выявить склонность к слабоумию
Фото: depositphotos.com
Если у вас не было слабоумия с рождения, оно может проявиться в старости. Приобретенное слабоумие называют деменцией. Болезнь проявляется у людей в возрасте. "Рамблер" рассказывает, как проверить себя на предрасположенность к деменции.

Генетическая предрасположенность

Согласно статистике, 25% всех людей, больных деменцией, имеют семейную историю этой болезни. Вероятнее всего, если ваши старшие родственники были больны, вы тоже можете столкнуться со старческим слабоумием. Семейные случаи деменции возникают из-за генетических дефектов. Поэтому, если у вас есть генетическая предрасположенность, займитесь профилактикой деменции.

Хронические заболевания

Очень часто деменция развивается на фоне хронических заболеваний. По возможности, старайтесь их избегать или своевременно лечить, не допуская острых фаз. 50-60% случаев деменции развиваются на фоне болезни Альцгеймера, 10-20% появляются после алкоголизма, такой же процент случаев у людей с опухолями или гематомами внутри черепа. Еще 10-20% случаев развиваются на фоне нехватки кислорода и при черепно-мозговых травмах.

Нежелание обучаться

Потеря желания узнавать что-то новое считается одним из первых признаков деменции, которые проще всего выявить. Из-за деменции мозг становится неспособным усваивать и обрабатывать информацию, поэтому у человека пропадает желание обучаться. К этому же пункту относится отсутствие способности планировать и организовывать свой день. Человек может просто забывать о том, что у него были какие-то дела, несмотря на то, что он вписывал их в ежедневник.
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