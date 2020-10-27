Почему нельзя переносить простуду «на ногах»

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Почему на самом деле нельзя переносить простуду «на ногах» 

Мира Маркина 1 час назад
Для многих людей насморк и боль в горле — не повод оставаться дома. Однако медики настоятельно рекомендуют не переносить простуду "на ногах". Чем может обернуться пренебрежение этим советом? Расскажет "Рамблер".
Лечение простуды будет протекать в разы быстрее и эффективнее, если больной при первых признаках недомогания начнет соблюдать постельный режим.
Все дело в том, что респираторные инфекции, в частности грипп, у разных людей могут протекать совершенно по-разному. В худшем случае простуда даже может обернуться летальным исходом, о чем в беседе с "АиФ" рассказала доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Елена Попова.
Даже самые легкие симптомы недомогания могут перерасти в грипп и спровоцировать осложнения, если пациент вовремя не начнет лечение и будет переносить болезнь "на ногах".
Вдобавок к этому, эксперты советуют строго следовать рекомендациям врача, а именно не корректировать дозировку назначенного препарата, не прекращать самостоятельно лечение и не выходить на работу раньше положенного времени.
Многие пациенты жалуются на то, что в современных реалиях сделать это практически невозможно, однако необходимо всегда помнить, что халатное отношение к своему здоровью может быть чревато серьезными последствиями.
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Болезни и лекарства , Видео , Елена Попова , Аргументы и Факты
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