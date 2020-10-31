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Можно ли сломать мизинец на ноге и не почувствовать 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Можно ли не заметить перелом мизинца на ноге
Фото: depositphotos.com
Мизинец на ноге — самая «несчастная» часть тела, ведь именно его все постоянно отбивают об углы. При этом остается удивительным тот факт, что сколько маленький палец не бей, он все никак не ломается. Поболит, да проходит. Но «Рамблер» расскажет, можно ли сломать мизинец и не почувствовать.
Из пяти пальцев стопы большой палец и мизинец и ломают чаще всего, причем перелом обычно происходит в основании пальца. Многие ошибочно полагают, что в случае перелома пальцем невозможно будет пошевелить, на самом деле это не так. Сломанным мизинцем можно двигать, более того боль будет вас беспокоить лишь первые несколько минут, потом она утихнет.
Удивительно, но сломанные кости часто не болят — в случае, если перелом незначительный. Это связано с работой различных участков мозга. Один отдел отвечает за чувствительный компонент боли, другой — за эмоциональный. Именно второй определяет, насколько легко мы переносим боль.
Признаки, указывающие на перелом:
  • краснота или синяк на месте ушиба;
  • боль и отек;
  • дискомфорт при ходьбе.
Но даже если ваш мизинец не выглядит угрожающе, вам может потребоваться дальнейшее лечение в больнице, например, специальный ботинок, гипсовая повязка или операция. Кости могли треснуть, но не расколоться. Может быть перелом со смещением или отрывной перелом, когда сухожилие отрывается от кости. В любом случае рентген не будет лишним. Перелом может осложниться остеоартрозом ― он возникает, если перелом распространяется на один из суставов пальца ноги.
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