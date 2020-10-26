Доказана польза упражнений в борьбе с раком 

Ученые Каролинского института в Швеции доказали, что упражнения полезны в борьбе с прогрессирующим раком. Оказалось, что физическая активность улучшает способность цитотоксических иммунных клеток атаковать опухолевые клетки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eLife.

В ходе экспериментов исследователи использовали две группы мышей с опухолями. В одной группе грызуны регулярно бегали в колесе, в другой животные оставались неактивными. При этом у первых развитие рака замедлилось и повысилась выживаемость. Инъекции антител, которые нацелены на цитотоксические Т-лимфоциты, нейтрализовали положительный эффект упражнений, что указывает на опосредующую роль этих клеток. Кроме того, пересадка Т-клеток от натренированных мышей животным, которые не бегали в колесе, увеличило выживаемость последних.

Ученые взяли у мышей в первой группе образцы крови, Т-клеток и тканей и измерили уровни различных метаболитов, которые вырабатываются в мышцах и выводятся в плазму в больших количествах во время нагрузки. Некоторые вещества, например лактат, изменяют метаболизм Т-клеток и повышают их активность.

Исследователи также взяли образцы крови у восьми здоровых мужчин после 30-минутной интенсивной езды на велосипеде и заметили, что те же метаболиты, вызванные тренировкой, выделяются и у людей.