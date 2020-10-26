Почечная недостаточность: шесть важных симптомов

Роль почек в работе организма очень значима, ведь именно они выводят жидкости и токсины, очищая кровь. Удивительно, но этот орган способен долгое время не подавать явных сигналов о нарушении их работы. Даже такое тяжелое заболевание как почечная недостаточность не сразу проявляет себя. «Рамблер» расскажет о семи признаках, которые помогут вам распознать недуг, характеризующийся нарушением функционирования почек.

Прежде всего, давайте разберемся, что же такое почечная недостаточность. Это такое состояние организма, при котором почки частично или полностью теряют способность выполнять свои основные функции. Данный орган перестает вырабатывать и выделять мочу, в связи с чем проявляются различные нарушения всего организма, которые могут привести к необратимым последствиям.

Нарушенное мочеиспускание

Болезненные мочеиспускания трудно не заметить, и это самые очевидные симптомы нарушений нормальной работы почек. Но нужно обращать внимание и на изменения типа мочеиспускания. Например, начали ходить в туалет часто и понемногу. Или вынуждены вставать ночью, хотя перед сном ничего не пили. Обращайте внимание, если моча вдруг изменила свой цвет: стала более темной, пенистой или в ней появилась кровь.

Тянущая боль в пояснице

Боли в пояснице при болезнях почек в основном тупые, слабо выраженные и, как правило, мало зависят от движения и положения тела. Но в некоторых случаях боль в пояснице может быть довольно интенсивной. Другие подозрительные симптомы — рези в момент мочеиспускания или боль, которая возникает в вертикальном положении и исчезает в положении лежа.

Высокое артериальное давление

Высокое артериальное давление, особенно если оно не снижается после приема классических гипотензивных препаратов, зачастую говорит о заболевании почек. Почки и надпочечники через гормоны ренин и альдостерон «управляют» артериальным давлением. Если нарушается их работа, может развиться гипертония.

Кожные высыпания

Хотя высыпания может появиться через несколько факторов, неисправность почек может быть одним из них. Органы не могут фильтровать некоторые токсины, которые остаются в крови. И после того как организм их транспортирует, они меняют нормальную секрецию кожных масел. Как следствие, могут появиться некрасивые угри. Однако это почти всегда сопровождается раздражающим ощущением зуда и раздражения.

Повышенная отечность

Отечность глаз и ног сразу наталкивают на мысль о почечных проблемах. Однако почечные отеки отличаются от отеков, возникающих при сердечной недостаточности, нарушениях венозного или лимфатического оттока или при аллергии. Почечные отеки более мягкие, тестообразные, симметричные. И зачастую «плавающие» (быстро перемещаются при изменении положения тела). Во второй половине дня отек обычно уменьшается или исчезает.

Ночная отдышка

Ночная одышка и удушье наблюдаются, в основном, у людей с сердечной недостаточностью. Но нехватка воздуха может свидетельствовать и о почечных проблемах. Одышка при почечной недостаточности связана с анемией и недостаточной транспортировкой кислорода к органам.