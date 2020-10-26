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Названа опасность потери обоняния 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Названа опасность потери обоняния
Фото: depositphotos.com
Потеря возможности ощущать запахи может говорить не только о заражении коронавирусом, сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" врач рассказала, что человек может утратить обоняние из-за отека слизистой, в результате чего поджимаются нервы. Но есть и более серьезные причины такого симптома.

"Потеря обоняния бывает у пациентов с растущими опухолями головного мозга", — рассказала Пшеничникова.

Кроме того, этот симптом может указывать на болезнь Паркинсона на ранней стадии.

"К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", — заключила специалист.

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Болезни и лекарства , Радиостанция "Говорит Москва"
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