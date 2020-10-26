Названа опасность потери обоняния 

Потеря возможности ощущать запахи может говорить не только о заражении коронавирусом, сообщила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" врач рассказала, что человек может утратить обоняние из-за отека слизистой, в результате чего поджимаются нервы. Но есть и более серьезные причины такого симптома.
"Потеря обоняния бывает у пациентов с растущими опухолями головного мозга", — рассказала Пшеничникова.
Кроме того, этот симптом может указывать на болезнь Паркинсона на ранней стадии.
"К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", — заключила специалист.