Часто люди сами себе «прописывают» витамины, полагая, что таким образом заботятся о своем здоровье. Однако в итоге все может оказаться совсем наоборот. Без назначения врача некоторые витамины принимать просто опасно. О том, переизбыток каких витаминов может быть чреват неприятными последствиями, читайте в материале «Рамблера».

Поливитамины

Казалось бы, что опасного в поливитаминах? Довольно долгое время было принято считать, что они помогают укреплять здоровье, в частности, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, ученые, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что поливитамины никак не улучшают здоровье сердца. Более того, переизбыток витаминов может, напротив, серьезно навредить. Так, опираясь на результаты долгосрочного исследования, в котором принимали участие около 40 тысяч пожилых женщин, эксперты зафиксировали более высокий риск смертей у дам, принимавших поливитамины более 20 лет, чем у тех, кто от витаминов отказался.

Витамин Е

Без назначения специалиста не стоит злоупотреблять и витамином Е, снискавшим большую популярность у людей из-за предполагаемой пользы в профилактике раковых заболеваний. Однако в 2011 году исследователи обнаружили, что риск рака предстательной железы у мужчин, принимавших витамин Е был выше, чем у тех, кто принимал плацебо.

Витамин B3

Поклонники самолечения ратуют за этот витамин как средство буквально от всех болезней. В частности среди других полезных его свойств часто называют профилактику болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в 2014 году ученые, проведя масштабное исследование, в котором приняли участие почти 30 тысяч человек, обнаружили, что долгосрочный прием витамина B3 не только не сокращает частоту инсультов и инфарктов, но и повышает риск развития заболеваний печени и развития разнообразных инфекций. Вместо приема витамина эксперты советуют отдать предпочтение тунцу, свекле и лососине.