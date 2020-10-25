Названы причины развития рака языка 

Небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка, заявил челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский

"Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме",

— сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, любая хроническая травма может стать пусковым механизмом для развития онкологических процессов.

Спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов, добавил врач. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта.