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Врач предупредила о смертельной опасности колбасы 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Врач предупредила о смертельной опасности колбасы
Фото: Lenta.ru
Частое употребление колбасы может быть смертельно опасно для человека. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Инна Мазько, сообщает «Комсомольская правда».
По ее словам, в лучшем случае в колбасе содержится 40 процентов мяса, зачастую низкого качества, остальное — желатин, соя, пищевые добавки, крахмал, усилители вкуса и красители. Нитриты, которые используют для придания продукту розового цвета, вызывают рак. А содержащиеся в колбасе фосфаты провоцируют развитие остеопороза и рахита.
Мазько посоветовала детям и людям с болезнями желудка и кишечника полностью исключить колбасу из рациона. Любителям продукта, отметила врач, необходимо обращать внимание на состав. При возможности рекомендуется готовить колбасу самостоятельно, используя натуральные ингредиенты.
Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбургназвалсмертельную опасность домашних заготовок — они могут вызвать заболевание ботулизм. По словам врача, в домашние заготовки вместе с неотмытыми фрагментами почвы попадает бактерия Clostridium botulinum.
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Болезни и лекарства , Комсомольская правда
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