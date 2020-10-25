Количество неврозов и депрессий увеличивается с каждым годом. Чаще всего психологи объясняют это страхом и скукой, которые мы испытываем. Известный психиатр Виктор Франкл выделил четыре черты характера, которые приводят к массовым неврозам. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Вы живете одним днем

Люди, которым близок эфемерный взгляд на жизнь, наиболее склонны к неврозам. В основном, они пропагандируют жизнь одним днем и не любят планировать. Из-за того, что им "не за что зацепиться" жизнь кажется бессмысленной. В конечном итоге человек ощущает скуку, апатию и погружается в экзистенциальный вакуум. Отсутствие цели в жизни ускоряет ее темп, так думал Франкл.

Вы — фаталист

Если человек легкомысленный, считает, что планирование — зло, потому что в любой момент на вас может упасть кирпич, то фаталист считает, что все за него решает судьба или любые другие внешние обстоятельства. Из-за того, что он ни во что не верит и ни на что не надеется, он ничего и не делает. Фаталист не хочет управлять своей жизнью и просто плывет по течению иногда более, а иногда менее удачно.

Вы идете вслед за толпой

Если человек не проявляет свою оригинальность, потому что предпочитает следовать трендам, это не очень хорошо. Сейчас этот симптом особенно заметен в социальных сетях. Люди, которые постоянно участвуют в челленджах и флешмобах — это люди с развитым массовым мышлением, конформисты. Сначала мы пытаемся быть похожими на других, чтобы "сойти за своего", потом стараемся соответствовать уже другим стандартам. А когда приходит время принимать важное решение, эта функция полностью атрофируется. В итоге, человек чувствует, что живет не свою жизнь и ничего не может с этим сделать.

Вы думаете, что всегда правы

У конформиста стерта личность, а у фанатика кроме его личности больше ничего нет. Такой человек отрицает личность в других. Он никого не слышит, кроме себя. Не приемлет ничьей точки зрения, кроме своей. Такому человеку довольно трудно выстроить отношения с другими людьми.