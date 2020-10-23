9 сигналов, которые указывают на проблемы с почками

Изо дня в день тело совершает тысячи, сотни тысяч разных действий, чтобы поддерживать нормальные функции организма. Иногда из-за экологии, нагрузок, хронических заболеваний и неправильного образа жизни какая-то часть большого механизма может дать сбой.

Человек может и не заметить или намеренно проигнорировать сигналы о помощи, но потом становится слишком поздно.

Что делать? Анализировать состояние и подмечать все изменения. Например, наиболее частые проблемы с почками можно не запустить и вовремя заметить еще до похода в больницу.

Изменения в моче

Любые изменения мочи, запах и цвет, важны для понимания общей ситуации. Частота мочеиспускания (нормальное значение 4-10 походов в туалет), содержание крови или наличие пенистых выделений становятся основными явлениями, которые точно указывают на то, что почки не функционируют как положено.

Неприятный запах изо рта и металлический привкус

Из-за накопления в крови вредных примесей во рту можно ощутить металлический привкус. Если все это дополняется еще и неприятным запахом, то это уже точно свидетельствует о слишком высоком содержании токсинов в организме. Все эти симптомы усугубляются резкой потерей веса.

На самом деле такие изменения могут быть связаны и с другими факторами, но это не отменяет обязательности похода к лечащему врачу для решения проблемы.

Опухшие глаза

Отеки в области глаз тоже свидетельствуют о заболеваниях почек. Все это происходит из-за повышения количества белка в моче. Если вы правильно питаетесь и в принципе организм не испытывает недостатка белка, ваш организм успевает отдохнуть и восстановиться за ночь, но опухлости не пропадают — это повод сходить на обследование.

Головные боли

Почки синтезируют из витамина D важный для человека гормон — эритропоэтин, от которого зависит процесс формирования эритроцитов. Чем слабее почки, тем меньше в крови эритроцитов, способных переносить кислород в крови. Отсюда возникает чувство постоянной усталости, головная боль и анемия. Если даже после полноценного ночного отдыха вы чувствуете себя неважно, срочно записывайтесь на прием.

Сухость и зуд кожи

Зуд, сухость и шелушение свидетельствуют о нарушении функций почек: им становится сложнее фильтровать вещества и насыщать организм полезными минералами. Это может не только усугубить проблемы почек, но и развить заболевания костей. Не следует заниматься самолечением без консультации врача. Единственное, что вы можете сделать, так это достаточно увлажнить кожу при помощи крема.

Отек лодыжек и рук

Лишняя жидкость не выводится из организма, если почки дали сбой. Накопление натрия в организме вызывает отечность конечностей. С другой стороны, такие симптомы могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой или болезнях печени.

Высокое давление

Основной причиной нарушения работы почек становится высокое кровяное давление, так как кровеносная система и система почек тесно связаны. Для устранения таких симптомов советуют насыщать организм фолиевой кислотой.

Боли в области спины

Когда организм подает сигнал о проблемах с почками, боль ощущается в районе грудной клетки. Иногда неприятные симптомы можно заметить в пахе или в зоне бедер. Киста, которая образовалась в почках, сразу влияет на спину и ноги. Почечная недостаточность осложняет состояние постоянной тошнотой, высокой температурой и частным неконтролируемым мочеиспусканием.

Проблемный сон