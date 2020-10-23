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Что такое розацеа, и почему ее нельзя запускать 

Мира Маркина 1 час назад
Что такое розацеа, и почему ее нельзя запускать
Фото: depositphotos.com
Розацеа — это хроническое кожное заболевание, при котором на лице возникают покраснения, видимые сосуды и высыпания. Подробнее об этом недуге и о том, почему его нельзя пускать на самотек, — в материале "Рамблера".
Розацеа бывает нескольких видов: эритемато-телангиэктатическая, при которой на носу, щеках и подбородке появляются стойкие покраснения; угревая, характеризующаяся прыщами с белыми бугорками и розовыми бугорками; фиматозная, при которой происходит утолщение кожи в области носа (больше характера для мужчин) и офтальморозацеа, симптомы которой напоминают аллергию.
Зачастую от розацеа страдают женщины старше 30 лет с голубыми глазами, светлой кожей и волосами, но порой пациенты с данным недугом встречаются и среди мужчин.
По мнению ученых, заболевание может спровоцировать несколько факторов: наследственность, белок кателицидин, бактерия helicobacter pylori и ответ иммунной системы. Усиливать проявления недуга могут алкоголь, стресс, яркое солнце, острая еда, а также косметика и лекарства, расширяющие сосуды.
Пациенту с розацеа дерматолог может назначить несколько видов лечения. В их числе кремы и гели, пероральные препараты, глазные капли и мази и лазерная терапия. Запускать розацеа нельзя ни в коем случае: если не лечить болезнь, она может испортить зрение и даже изуродовать лицо.
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