Что такое розацеа, и почему ее нельзя запускать 

Розацеа — это хроническое кожное заболевание, при котором на лице возникают покраснения, видимые сосуды и высыпания. Подробнее об этом недуге и о том, почему его нельзя пускать на самотек, — в материале "Рамблера".

Розацеа бывает нескольких видов: эритемато-телангиэктатическая, при которой на носу, щеках и подбородке появляются стойкие покраснения; угревая, характеризующаяся прыщами с белыми бугорками и розовыми бугорками; фиматозная, при которой происходит утолщение кожи в области носа (больше характера для мужчин) и офтальморозацеа, симптомы которой напоминают аллергию.

Зачастую от розацеа страдают женщины старше 30 лет с голубыми глазами, светлой кожей и волосами, но порой пациенты с данным недугом встречаются и среди мужчин.

По мнению ученых, заболевание может спровоцировать несколько факторов: наследственность, белок кателицидин, бактерия helicobacter pylori и ответ иммунной системы. Усиливать проявления недуга могут алкоголь, стресс, яркое солнце, острая еда, а также косметика и лекарства, расширяющие сосуды.

Пациенту с розацеа дерматолог может назначить несколько видов лечения. В их числе кремы и гели, пероральные препараты, глазные капли и мази и лазерная терапия. Запускать розацеа нельзя ни в коем случае: если не лечить болезнь, она может испортить зрение и даже изуродовать лицо.