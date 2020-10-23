Дискомфорт в области живота подчас застает нас врасплох в самой неподходящей ситуации. Но не всегда боль в животе способна заглушить голод. "Рамблер" выяснил, какие продукты не стоит употреблять, чтобы не усугублять свое состояние.

Свежие овощи и фрукты

Казалось бы, эта легкая пища идеальна при расстройстве желудка. На самом деле - нет. В свежих овощах и фруктах много грубой клетчатки, из-за чего их сложно переваривать.

Яйца

Паровые белковые омлеты разрешено употреблять практически при любых недугах. А вот от вареных яиц и желтков лучше воздержаться.

Молочные продукты

Жирные и кисломолочные продукты при болях в животе не пойдут вам на пользу, а лишь сделают хуже. Если очень хочется, можно позволить себе обезжиренное молоко или несладкий и нежирный йогурт. Но лишь небольшую порцию.

Жареное и жирное

С жареными блюдами все предельно просто - врачи не советует налегать на них даже здоровым людям. К тому же, на переваривание жиров организм затрачивает слишком много сил.

Пряности и острые блюда