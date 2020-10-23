Врач назвал опасное последствие инсульта 

Депрессия развивается у людей, перенесших инсульт, в 40-70% случаев и может мешать эффективной реабилитации, сообщил главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы , директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России Николай Шамалов

"С одной стороны, депрессия может быть фактором риска инсульта, это уже доказано. А с другой, стороны депрессия очень часто, от 40 до 70% развивается у пациентов с перенесенным инсультом. Поэтому есть даже понятие "постинсультная депрессия", это очень серьёзная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом", — сказал Шамалов на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с инсультом.

По его словам, в связи с возможностью развития депрессии в структуру мультидисциплинарной команды, если речь идет о хорошо налаженном реабилитационном процессе, должны быть включены психолог и психиатр, которые будут корректировать депрессивное расстройство.