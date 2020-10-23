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Почему нельзя есть грейпфрут при приеме лекарств 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему нельзя есть грейпфрут при приеме лекарств
Фото: depositphotos.com
Молекулярный генетик Алина Корбут объяснила, почему нельзя есть грейпфрут и помело, если принимаешь некоторые лекарства. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится
Как выяснил "Рамблер", в числе препаратов, которые несовместимы с грейпфрутом и помело, — некоторые виды антидепрессантов, статины, антибиотики, лекарства для снижения давления и увеличения потенции и многие другие.

"Не имеются в виду вообще все антибиотики или вообще все антидепрессанты, а только некоторые, для которых эффект установлен и достаточно велик; плюс я назвала далеко не все группы лекарств, их слишком много. Все зависит от конкретного действующего вещества", — уточнила Корбут.

Как рассказала специалист, дело в том, что эти фрукты содержат фуранокумарины. Они ингибируют цитохромы, которые принимают участие в обезвреживании лекарств в организме человека.

"Основная мишень — цитохром CYP3A4, но затрагиваются также CYP1A2, CYP2C9 и CYP2D6. В целом, цитохромы системы P450 участвуют в метаболизме настолько большого количества лекарств (половины, по некоторым данным), что стоит отказаться от грейпфрута, даже если в инструкции это не написано", — написала эксперт.

При длительном совместном применении лекарств и этих цитрусовых возможны самые серьезные последствия, в том числе летальный исход.

"Если лекарство является субстратом одного из заингибированных цитохромов, оно гораздо медленнее выводится из организма, а вместе с ростом эффективной дозы увеличивается и токсичность, то есть наблюдаются "штатные" побочные эффекты лекарства, просто с большей частотой".

Алина Корбут также отметила, что некоторые травы могут плохо взаимодействовать с лекарствами. Например, зверобой.
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