Российский онколог рассказал о связи рака и фастфуда 

На развитие колоректального рака, включающего в себя рак ободочной и прямой кишки, влияет в первую очередь питание. Заболевание возникает из-за слишком большого количества фастфуда в рационе и недостатка овощей и фруктов. О связи этого вида рака с едой рассказал заместитель директора по лечебной работе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба, филиала научного центра радиологии Минздрава , доктор медицинских наук, онколог Алексей Невольских в интервью « Комсомольской правде ».

По его словам, суррогатные продукты, животные жиры и фастфуд приводят к формированию запоров, что, в свою очередь, приводит к длительной задержке пищи в кишечнике. А чем дольше такая пища не выходит из организма, тем дольше продолжается контакт канцерогенов с клетками слизистой. «В то время как пищевые волокна, которыми богаты овощи и фрукты, нормализуют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту и выведение из организма продуктов переработки», — сказал Невольских.

Кроме того, онколог отметил, что на риск возникновения рака влияет и сидячий образ жизни — из-за него затормаживается функция кишечника. Алкоголь и курение также повышают риск заболевания. При этом меры профилактики новообразований снижают риск рака в среднем на 35-40 процентов.