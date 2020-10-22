Врач объяснил, почему люди умирают от антибиотиков

"По последним данным, опубликованным в Science Alert, около 700 тысяч людей умирают от резистентности к антибиотикам, возникающей от их бездумного использования! Но, как подчеркивает исследование, добавьте еще так называемые "супербактерии", которые появились по этой же причине. ".
"Люди при вирусных заболеваниях начинают прием антибиотиков и думают, что это их спасает. Только они забывают 2 главные вещи:
— антибиотики не действуют на вирус
— они и без них выздоровели бы так же, но сделали только себе во вред.
Антибиотик принимают для профилактики бактериальной инфекции! Так вот это и вызывает ту смертность — резистентность! Если Вы их принимаете профилактически в течении какого-то времени, не берем в счет хирургические процедуры, там идет разрез и инструментарий, то бактерия присоединится, ТОЛЬКО УЖЕ РЕЗИСТЕНТНАЯ К АНТИБИОТИКУ, и то, что можно было бы вылечить обычной дозой верного антибиотика, уже невозможно будет сделать из-за этих бездумных действий!".
"Есть определенные критерии, показывающие наличие бактериальной инфекции. Я беру основные и не ухожу в сторону часностей и тонкостей некоторых групп пациентов. Это лейкоцитоз, ответ посева крови, лейкоциты в моче, четкое рентгенологическая или визуальная находка, указывающая на очаг бактериальной инфекции, как например абсцесс.
И последнее, во всех протоколах стран, с продвинутой медициной, нет антибиотиков при лечении COVID, по причине вышеперечисленого. При ковид процент присоединения бак инфекции очень низкий!".
"Я, как врач, за правильное использование лекарственных средств и за доказательную медицину!".