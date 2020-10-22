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Израильский врач объяснил, почему люди умирают от антибиотиков 

Диана Товсепова 3 часа назад
Врач объяснил, почему люди умирают от антибиотиков
Фото: depositphotos.com
Известный израильский врач и эксперт в доказательной медицине Борис Бриль в своем блоге в Instagram делится с пользователями Сети своей позиции о лечении коронавируса и популярных лекарствах.
"Рамблер" разбирался в точке зрения специалиста на тему применения антибиотиков. Оказалось, Бриль, как и многие его коллеги крайне осторожно относится к антибиотикам. В частности он отмечает, что сотни тысяч людей умирают от неправильного использования антибиотиков:

"По последним данным, опубликованным в Science Alert, около 700 тысяч людей умирают от резистентности к антибиотикам, возникающей от их бездумного использования! Но, как подчеркивает исследование, добавьте еще так называемые "супербактерии", которые появились по этой же причине. ".

Врач объясняет, почему это происходит:

"Люди при вирусных заболеваниях начинают прием антибиотиков и думают, что это их спасает. Только они забывают 2 главные вещи:

— антибиотики не действуют на вирус

— они и без них выздоровели бы так же, но сделали только себе во вред.

Антибиотик принимают для профилактики бактериальной инфекции! Так вот это и вызывает ту смертность — резистентность! Если Вы их принимаете профилактически в течении какого-то времени, не берем в счет хирургические процедуры, там идет разрез и инструментарий, то бактерия присоединится, ТОЛЬКО УЖЕ РЕЗИСТЕНТНАЯ К АНТИБИОТИКУ, и то, что можно было бы вылечить обычной дозой верного антибиотика, уже невозможно будет сделать из-за этих бездумных действий!".

Таким образом, врачу следует четко определить наличие бактериальной инфекции:

"Есть определенные критерии, показывающие наличие бактериальной инфекции. Я беру основные и не ухожу в сторону часностей и тонкостей некоторых групп пациентов. Это лейкоцитоз, ответ посева крови, лейкоциты в моче, четкое рентгенологическая или визуальная находка, указывающая на очаг бактериальной инфекции, как например абсцесс.

И последнее, во всех протоколах стран, с продвинутой медициной, нет антибиотиков при лечении COVID, по причине вышеперечисленого. При ковид процент присоединения бак инфекции очень низкий!".

При этом Бриль объясняет, что он не является противником антибиотиков:

"Я, как врач, за правильное использование лекарственных средств и за доказательную медицину!".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация автора сохранены.
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Болезни и лекарства
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