Как распознать первые признаки алкоголизма

Алкоголзим — заболевание, тяжелую стадию которого можно вылечить только с помощью специалистов. Оно опасно тем, что человек с ним имеет не только физическую зависимость от спиртного, но и психологическую. Кроме того, самостоятельно диагностировать его очень тяжело. "Рамблер" сообщает, какие симптомы можно считать первыми "звоночками".

При первой стадии алкоголизма выделяют только психическую зависимость от спиртного. Она может продолжаться очень долго, но при регулярном употреблении перерастает во вторую спустя полгода-год. В некоторых случаях больной может "перешагнуть" вторую стадию и перейти на третью.

Неспособность контролировать количество

Одним из первых признаков алкоголизма является то, что во время употребления спиртного человек не может контролировать, сколько он выпивает. Если он говорит, что выпьет "один бокальчик", а потом напивается до потери памяти, это может быть первым "звоночком" о том, что у него развивается первая стадия зависимости.

Агрессия

У больного после употребления алкоголя наблюдается изменения сознания. Человек может стать более агрессивным и раздражительным, а в некоторых случаях у него действительно пропадает память из-за употребления алкоголя. На утро он просыпается, ничего не помнит, а другие люди могли пострадать от его поведения.

Оправдания

Люди с алкоголизмом стараются оправдать себя во время приема спиртного. У человека пропадает критическое отношение к алкоголю, поэтому он пытается обосновать то, что он так часто употребляет спиртное. "Да меня просто все достали", "У меня был праздник", "Это из-за того, что мне зарплату понизили", — примерно такие отговорки слышат близкие и друзья больного.

Толерантность