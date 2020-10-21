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Симптомы, говорящие о влиянии магнитных бурь 

Елизавета Назарова 1 час назад
Симптомы, говорящие о влиянии магнитных бурь
Фото: depositphotos.com
Магнитные бури, как смена температур и перепады атмосферного давления, оказывают большое влияние на состояние людей. Примечательно, что это происходит не в одном конкретном регионе, а на всей планете, так как они происходят из-за вспышек на Солнце. "Рамблер" узнал, какие симптомы проявляются из-за магнитных бурь.

Головные боли

Одним из главных симптомов влияния магнитных бурь являются головные боли. У многих людей это происходит из-за того, что в этот период обостряются многие хронические заболевания, которые валяют на сосуды и кровяное давление. Больше всего от магнитных бурь страдают люди, у которых есть хронические сердечно-сосудистые заболевания. У них повышается давление, из-за чего существует риск инфаркта, инсульта и гипертонического криза. Людям с таким здоровьем необходимо заранее подготовиться к наступлению магнитных бурь необходимо принимать успокоительные настойки на травах, ограничить физические нагрузки и больше находиться на свежем воздухе. Можно принимать лекарственные препараты после консультации со специалистом.

Подавленное состояние

Некоторые испытывают подавление состояние во время влияния магнитных бурь. Это происходит из-за того, что органы центральной нервной системы не справляются с нагрузкой, из-за чего у человека возникает слабость и апатия. Если у человека есть заболевания нервной системы, они тоже обостряются в период магнитных бурь. Органы этой системы очень чувствительны к изменению окружающей среды и редко к ним приспосабливаются. Именно поэтому людям с отклонениями назначают более сильные лекарства в период солнечной активности.
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