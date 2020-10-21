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Врач назвал необычные факты про обоняние 

Анастасия Иванова 1 час назад
Врач назвал необычные факты про обоняние
Фото: depositphotos.com
Врач-отоларинголог, работающий в одной из московских клиник, Иван Лесков на своей странице в Facebook назвал 10 необычных фактов, связанных с обонянием человека: как на него влияет генетика и при чем тут шизофрения. Подробнее — в материале "Рамблера".
Медик рассказал о влиянии коронавируса на способность человека ощущать запахи. COVID-19 поражает обонятельный эпителий, и его восстановление происходит в течение 100 дней.
С возрастом, по словам врача, обоняние начинает снижаться:

"Неврологи считают снижение обоняния предтечей болезни Альцгеймера, а при болезни Паркинсона — предтечей двигательных нарушений".

Еще один интересный факт об обонянии: количество запахов, которые может различить человек, определяется генетикой.

"В мире существует более 30 000 различных запахов, однако человек способен ощущать не более 10 000 различных запахов, а идентифицировать только 200 из них", — рассказал отоларинголог.

Первый прибор для исследования обоняния (ольфактометр) изобрели в 1895 году в Голландии. А за изучение механизмов обоняния ученым дважды вручали Нобелевскую премию: в 1939 году и в 2005-м.
Кроме того, если человек искаженно воспринимает запахи, это может сигнализировать о развитии у него депрессии или шизофрении. Также снижение обоняния происходит при инсульте.
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Болезни и лекарства , Иван Лесков
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