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Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени 

РИА Новости и ещё 6 9 часов назад
Врач назвал опасное последствие приступов мигрени
Фото: РИА Новости
Риск инсульта у людей, страдающих приступами мигрени, вдвое выше, главными же причинами ее появления могут стать стрессы, переутомление, голод, нерегулярное питание и даже пересып, сообщил РИА Новости главный внештатный невролог минздрава Подмосковья Ринат Богданов, отметив, что в нынешнем темпе жизни следить за своим здоровьем особенно важно.

"Мигрень — это заболевание с наследственной предрасположенностью. При этом наряду с головной болью, нарушается управление сосудами, у людей, страдающих мигренью, риск инсульта почти в два раза выше", — сказал Богданов.

При мигрени временно нарушается работа в системе тройничного нерва, выделяются вещества, приводящие к расширению сосудов твердой мозговой оболочки нервов, возникновению неинфекционного воспаления, ее отеку, в результате чего у человека возникает интенсивная и пульсирующая головная боль, пояснил специалист. В большинстве случаев приступ сопровождается свето— и звукобоязнью, нередко — тошнотой и рвотой, добавил Богданов.
"Риск заболеть у кровных родственников в 3 раза выше. Чаще всего заболеванием страдают люди, стеничные, работоспособные, часто достигающие успехов в карьере, но при этом, страдающие головными болями", — рассказал врач.
Мигрень могут провоцировать стрессы, переутомление, изменение погоды, менструация, голод, алкоголь, нитраты, нерегулярное питание с большими перерывами в приёмах пищи, недосып, или, напротив, пересып.

"Существует понятие "мигрень выходного дня" — это когда человек решил поспать подольше в выходной день, а просыпается с мигренью", — отметил Богданов.

Самая главная задача при приближении приступа мигрени, в момент, когда головная боль только появляется — не допустить расширения сосудов, то есть вовремя его купировать с помощью специальных препаратов, порекомендовал невролог.
"Если человек затянет с приёмом этих препаратов, — чаще всего они из группы триптанов — то у него разовьётся отёк мозговых оболочек и здесь уже даже несмотря на то, что лекарство будет действовать, тем не менее, надо будет ждать, пока этот отёк пройдёт. Эффективность слабеет, если вовремя не принять препараты", — рассказал Богданов.
И все же, наряду с купированием самих приступов, необходимо стремиться к тому, чтобы уменьшить частоту их возникновения, считает Богданов. Поэтому людям, страдающим этой патологией, рекомендуется соблюдать режим дня, регулярно питаться, заниматься спортом, делать перерывы в работе, а также всячески повышать стрессоустойчивость.
Почти каждый пятый россиянин, имеющий мигрень, способен распознать симптомы приближающегося приступа, к ним относятся — "искры" или расплывающиеся пятна в глазах, частичная потеря чувствительности или изменение обоняния, рассказал Ринат Богданов, отметив, что "предупреждающие" симптомы помогают вовремя купировать приступ.
"Предвестники приближающегося приступа мигрени — искры, "яркие линии", расплывающееся пятно в поле зрения, ощущение присутствия странных запахов или же частичная потеря чувствительности, "мурашки", например, в кончиках пальцах рук или ног", — сказал Богданов.
По его словам, не все люди, страдающие мигренью, испытывают "предупреждающие" симптомы, которые называются "аурой". Но, в большинстве случаев, человек может их распознать и вовремя купировать начинающийся приступ.
"Не у всех людей, страдающих мигренью, есть "аура", предвестники, а лишь в 20% случаев — у каждого пятого. Таким образом, у человека появляется время, чтобы купировать приступ. Это даёт некое преимущество", — уточнил невролог.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ , РИА Новости
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