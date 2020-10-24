"Одета в никаб (не путать с хиджабом). У девушки хирургическая проблема, однозначно показана операция. Пациентка настоятельно просит, чтобы операцию делал не я, а любой хирург-женщина. И второй хирург чтобы была женщина. И вообще чтобы все члены операционной бригады были женского пола", — рассказал врач.
"В силу ее личных черт и религиозных предпочтений она очень болезненно воспринимает свою наготу (даже частичную) перед мужчиной".
"Удовлетворив просьбу пациента, можно получить дополнительный поток. Есть поверье, что один довольный пациент приводит двух новых. Потому вопрос сводится к тому — возможно выполнить просьбу пациента в рамках тарифа или нет. Например, запланировав через два месяца женский операционный день, можно получить и интересный тимбилдинг, и довольную пациентку".
"А питание тоже обеспечивать соответственно конфессии?" — написал медик.
"За свой счет любые странности", "Им продохнуть некогда. Совесть надо иметь свои условия ставить", "За свои жесткие требования надо платить", "Подстраиваться под заскоки каждого пациента? Так скоро вообще никаких врачей не останется. Они тоже люди со своими ресурсами и психикой", "Если нет возможности выбора, надо лечить, у того кто есть".