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«Пациентка просит, чтобы операцию делала женщина»: медики обсудили врачебную этику 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Скоро вообще никаких врачей не останется»
Фото: depositphotos.com
Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники в МГУ имени Ломоносова Алексей Кащеев на своей странице в Facebook предложил коллегам обсудить, как должны себя вести врачи в сложных этических ситуациях.
Как выяснил "Рамблер", к медику в рамках ОМС обратилась 28-летняя пациентка с супругом:

"Одета в никаб (не путать с хиджабом). У девушки хирургическая проблема, однозначно показана операция. Пациентка настоятельно просит, чтобы операцию делал не я, а любой хирург-женщина. И второй хирург чтобы была женщина. И вообще чтобы все члены операционной бригады были женского пола", — рассказал врач.

Пара заявила, что им будет комфортнее, если процедуры будут проводить только женщины:

"В силу ее личных черт и религиозных предпочтений она очень болезненно воспринимает свою наготу (даже частичную) перед мужчиной".

Другие медики отреагировали на пост Кащеева и поделились своим мнением на эту тему. Так, врач из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Борис Теплых высказался, что согласие собрать женскую бригаду медиков для операции положительно скажется на репутации клиники:

"Удовлетворив просьбу пациента, можно получить дополнительный поток. Есть поверье, что один довольный пациент приводит двух новых. Потому вопрос сводится к тому — возможно выполнить просьбу пациента в рамках тарифа или нет. Например, запланировав через два месяца женский операционный день, можно получить и интересный тимбилдинг, и довольную пациентку".

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко тоже прокомментировал ситуацию.

"А питание тоже обеспечивать соответственно конфессии?" — написал медик.

Некоторые пользователи посчитали, что врач не имеет пола, и не стоит делать исключений, только если в платной больнице:

"За свой счет любые странности", "Им продохнуть некогда. Совесть надо иметь свои условия ставить", "За свои жесткие требования надо платить", "Подстраиваться под заскоки каждого пациента? Так скоро вообще никаких врачей не останется. Они тоже люди со своими ресурсами и психикой", "Если нет возможности выбора, надо лечить, у того кто есть".

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Болезни и лекарства , Алексей Кащеев , МГУ
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