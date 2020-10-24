«Скоро вообще никаких врачей не останется»

Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники в МГУ имени Ломоносова Алексей Кащеев на своей странице в Facebook предложил коллегам обсудить, как должны себя вести врачи в сложных этических ситуациях.

Как выяснил "Рамблер", к медику в рамках ОМС обратилась 28-летняя пациентка с супругом:

"Одета в никаб (не путать с хиджабом). У девушки хирургическая проблема, однозначно показана операция. Пациентка настоятельно просит, чтобы операцию делал не я, а любой хирург-женщина. И второй хирург чтобы была женщина. И вообще чтобы все члены операционной бригады были женского пола", — рассказал врач.

Пара заявила, что им будет комфортнее, если процедуры будут проводить только женщины:

"В силу ее личных черт и религиозных предпочтений она очень болезненно воспринимает свою наготу (даже частичную) перед мужчиной".

Другие медики отреагировали на пост Кащеева и поделились своим мнением на эту тему. Так, врач из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Борис Теплых высказался, что согласие собрать женскую бригаду медиков для операции положительно скажется на репутации клиники:

"Удовлетворив просьбу пациента, можно получить дополнительный поток. Есть поверье, что один довольный пациент приводит двух новых. Потому вопрос сводится к тому — возможно выполнить просьбу пациента в рамках тарифа или нет. Например, запланировав через два месяца женский операционный день, можно получить и интересный тимбилдинг, и довольную пациентку".

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко тоже прокомментировал ситуацию.

"А питание тоже обеспечивать соответственно конфессии?" — написал медик.

Некоторые пользователи посчитали, что врач не имеет пола, и не стоит делать исключений, только если в платной больнице: