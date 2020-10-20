На какие болезни указывает состояние волос 

Многие люди игнорируют состояние волос и не уделяют шевелюре должного внимания. А между тем, обратив внимание на волосы, можно узнать много нового о своем здоровье. О каких недугах свидетельствуют те или иные проблемы с волосами, расскажет "Рамблер".

Тонкие волосы

Дефицит белка нередко сигнализирует о себе посредством тонких волос. Пренебрегать данным симптомом не стоит, ведь белок в организме выполняет жизненно важные функции, взять на себя которые не может ни один элемент.

Перхоть

На первый взгляд безобидное явление может указывать на такие серьезные заболевания, как экзема и псориаз. Провоцирует их грибок Malassezia furfur. Он оказывает негативное воздействие не только на кожу головы, но и на другие части тела, где есть большое количество сальных желех — брови, под грудью, в паху, а иногда и подмышками.

Выпадение волос

Данная проблема сигнализирует о железодефицитной анемии. Состояние пациента ухудшается, если в добавок к этому есть проблемы с ЖКТ и с гормонами.