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На какие болезни указывает состояние волос 

Мира Маркина 4 часа назад
На какие болезни указывает состояние волос
Фото: depositphotos.com
Многие люди игнорируют состояние волос и не уделяют шевелюре должного внимания. А между тем, обратив внимание на волосы, можно узнать много нового о своем здоровье. О каких недугах свидетельствуют те или иные проблемы с волосами, расскажет "Рамблер".

Тонкие волосы

Дефицит белка нередко сигнализирует о себе посредством тонких волос. Пренебрегать данным симптомом не стоит, ведь белок в организме выполняет жизненно важные функции, взять на себя которые не может ни один элемент.

Перхоть

На первый взгляд безобидное явление может указывать на такие серьезные заболевания, как экзема и псориаз. Провоцирует их грибок Malassezia furfur. Он оказывает негативное воздействие не только на кожу головы, но и на другие части тела, где есть большое количество сальных желех — брови, под грудью, в паху, а иногда и подмышками.

Выпадение волос

Данная проблема сигнализирует о железодефицитной анемии. Состояние пациента ухудшается, если в добавок к этому есть проблемы с ЖКТ и с гормонами.
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