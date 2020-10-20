Как избавиться от головной боли без таблеток

Головная боль знакома без преувеличения каждому. От нее не умирают, но измучить она способна ощутимо. В любой аптеки масса лекарств, но не все хотят их пить, не говоря уже о том, что не во всех ситуациях они под рукой. Можно ли избавиться от мучительной боли без таблеток? Да. Для этого прежде всего важно понять первопричину спазмов.

Арсенал средств: лед, массажи, мази

Оболочки головного мозга пронизаны сосудами. Расширение и переполнение сосудов кровью приводит к растяжению мозговых оболочек — те переполнены рецепторы, потому возникает боль сосудистого характера. Сосуд растянут и пульсирует, переходя на троичный нерв. Механизм лечения в данном случае — сосуды нужно сузить. Для этой цели подходит лед (замороженный продукт), который нужно приложить к источнику боли.

А вот горячее отвлекает — мази с ментолом (звездочка), которые стоит использовать на крыльях носа, под носом, виски, надбровные дуги. Этот способ способен отвлечь — в случаях с головной болью важно отвлечься, переключиться. Это знает все, у кого болит голова из-за стресса, когда сильно перенервничали. Чем больше думаешь о стрессовой ситуации, тем сильней она раскалывается. Нужно отвлечься! В следующий раз попробуйте мазь с ментолом. Или мазь с капсаицином (это разновидность алкалоидов, которые отвечают за жгучий вкус стручкового перца Кап). Обладает раздражающим эффектом и купирует головную боль. Есть другой совет: сильно зажать между зубами карандаш, это позволит расслабить мышцы скальпа. Боли напряжение -самая распространенная причина головной боли. Попробуйте также интенсивно растереть шею скрученным полотенцем, то есть сделать массаж.

Головная боль напряжения

Если речь идет о головной боли напряжения (это очень распространенная причина), то чаще всего рекомендуют именно массаж. Чаще всего такой тип боли обусловлен спазмом мышц черепа, шеи, скальпа в результате мышечного напряжения, стресса, неудобной позы за рабочим столом. Боль имеет приступообразный характер и чаще всего локализуется в области затылка. Может мучить своего обладателя часами. Массаж в данном случае направлен на то, чтобы улучшить в зоне кровоснабжение и убрать спазм. Начинайте делать его пальцами, двигаясь от затылка ко лбу.

Остеохондроз шейного отдела

Еще нередко головная боль возникает как следствие остеохондроза. Причиной возникновения служат все те же скрюченные позы за компьютером, неправильная осанка, привычка читать с телефона лежа. В данном случае боль носит стягивающий, давящий характер и тоже локализуется в области затылка. Такого рода спазмы требуют довольно длительной терапии, например, может понадобиться лечебный массаж, иглорефлексотерапия. Все это назначается врачом, возможно, понадобится ряд исследований вроде рентгенографии шейного отдела позвоночника. Точно не стоит спешить на МРТ без направления врача. Магнитно-резонансная томография не всегда может дать объективную картину в случае с головными болями — для этого есть другие исследования.

Если подозреваете у себя связь головной боли с остеохондрозом, попробуйте разогнать застой крови в области воротниковой зоны. Медленно разминайте шею, голову вверх, затем опуская вниз, поворачиваясь направо и налево.

Не стоит сбрасывать со счетов и боль, которая возникает из-за чересчур сухого воздуха в квартирах (отопительный сезон этому способствует). Влажность в квартире в идеале должна быть 55-60%. Стоит купить увлажнитель воздуха для зимнего сезона, развешивать на батареи влажные полотенца. совет становится особенно актуальным, если в доме появились дети. Для них влажность воздуха особенно важна.

В случае, когда чувствуете — голова раскалывается из-за недостатка кислорода — обязательно идите на прогулку, хотя бы на десять минут.

Корректируем питание: отказаться от вина и сыра

Головная боль остается одной из самых частых жалоб пациентов, отмечают медики. Свою лепту в вопрос избавления от этого недуга вносят даже диетологи. Например, недавно испанские специалисты поделились наблюдением: при головной боли стоит отказаться от голубых сыров, цитрусовых, а также ряда напитков. В сырах с благородной плесенью содержится много гистамина. Высвобождению этого органического соединения способствует, к примеру, красное вино. Соответственно, людям, которые страдают от головных болей, стоит от него отказаться. Вы наверняка слышали от кого-либо из знакомых, что после бокала вина у него дико раскалывается голова. Так что тут диетологи делают справедливое замечание. Отмечают они и необходимость дозировки кофе — лучше отказаться, если чувствуете связь между выпитой чашкой и болями в висках.

В целом нужно питаться сбалансированно (да, и в этой теме не обойтись без этого замечания). Так как если вы допускаете слишком длительные перерывы между приемами пищи, то вас может одолевать головная боль по причине падения уровня глюкозы в крови, возникающей на этом фоне слабости. Люди, сидевшие на диетах, понимают о чем речь.

Ну а что касается сыров с плесенью, то в нашей стране это точно далеко не самый популярный продукт…

При мигрени — только к врачу

Наконец, стоит сказать, что если вас мучает мигрень — приступообразные боли одностороннего характера, сопровождающиеся тошнотой и светобоязнью — никакие массажи и компрессы вам не помогут. Это серьезная патология, требующая консультации невролога. Впрочем, люди с мигренью, как правило, визит к врачу не откладывают, ведь это по-настоящему изматывающая боль, затягивающаяся на часы. При мигренозных болях обычные анальгетики не помогают. Для этой цели служит специальный класс препаратов — триптаны.

И в принципе, если вас часто мучают головные боли, стоит выяснить причину со специалистом. возможно, все дело в постоянном стрессе, за который отвечает гормон кортизол, возможно, свою роль играет остеохондроз или гипертония. И то и другое нуждается в терапии.

Не поленитесь обратиться к терапевту, а затем неврологу, ведь нередко боль — сигнал ряда серьезных заболеваний вплоть до рака головного мозга. Будьте внимательны, наблюдайте за своим состоянием, обращайтесь к специалистам вовремя.