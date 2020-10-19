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Врач назвала самую опасную стадию гриппа 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
Врач назвала самую опасную стадию гриппа
Фото: depositphotos.com
Врач общей семейной практики московской поликлиники № 210 Елена Астраханцева рассказала, какая стадия гриппа наиболее опасна, и какой способ защиты от вируса — самый надежный. Этим она поделилась с агентством «Москва».
Астраханцева заявила, что самая опасная стадия гриппа приходится на первые дни болезни. Поэтому важно обращаться к специалисту при первых же симптомах.
При этом она добавила, что сам по себе грипп не опасен, опасны его осложнения, которые возникают в двух случаях: когда организм ослаблен, и при неправильном и несвоевременном лечении. Несмотря на это врач способен подобрать необходимое лечение.
Астраханцева призвала не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без консультации с врачом. По ее мнению, самым эффективны методом защиты от гриппа является вакцинация.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы способы снизить риск смерти от болезней сердца.
Болезни и лекарства , Елена Астраханцева , АГН "Москва"
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