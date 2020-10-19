Врач назвала самую опасную стадию гриппа 

Врач общей семейной практики московской поликлиники № 210 Елена Астраханцева рассказала, какая стадия гриппа наиболее опасна, и какой способ защиты от вируса — самый надежный. Этим она поделилась с агентством «Москва».

Астраханцева заявила, что самая опасная стадия гриппа приходится на первые дни болезни. Поэтому важно обращаться к специалисту при первых же симптомах.

При этом она добавила, что сам по себе грипп не опасен, опасны его осложнения, которые возникают в двух случаях: когда организм ослаблен, и при неправильном и несвоевременном лечении. Несмотря на это врач способен подобрать необходимое лечение.

Астраханцева призвала не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без консультации с врачом. По ее мнению, самым эффективны методом защиты от гриппа является вакцинация.