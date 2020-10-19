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Российский врач развеяла миф о диабете 

Lenta.ru 1 час назад
Российский врач развеяла миф о диабете
Фото: depositphotos.com
Диабет не возникает от чрезмерного употребления сладкого. Этот миф о заболевании развеяла диабетолог, врач высшей категории Ольга Демичева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
По ее словам, заболевание диабетом второго типа связано с ожирением, к которому, в свою очередь, может приводить злоупотребление кондитерскими изделиями, сладостями и жирными продуктами.

«Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, значит рисковать массой тела и качеством зубов», — напомнила Демичева.

Комментируя инициативу отучать граждан от чрезмерного употребления сладкого при помощи специальной маркировки на товарах, врач заявила о необходимости согласовывать программы оздоровления нации со специалистами.

«В США есть госпрограмма, по которой происходит обогащение молока витамином D. Если бы такая программа была принята, это была бы хорошая массовая профилактика, она бы работала. А мы говорим о маркировке кондитерских изделий, это не работает», — добавила Демичева.

Ранее Институт развития правового общества отправил главам Минздрава и Минпромторга инициативу о маркировке на еду и напитки с содержанием сахара свыше пяти граммов на 100 граммов продукта. Планируется, что маркировка должна будет занимать до пятой части упаковки. Инициативу уже поддержали в Госдуме. Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш напомнила, что в стране уже действует добровольная маркировка по типу светофора, но она почти не используется. Избыточное употребление сахара может привести к болезням сердца, ожирению и диабету.
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Болезни и лекарства , Ольга Демичева , Минпромторг , Минздрав РФ , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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