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Раскрыт новый метод лечения диабета 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
Раскрыт новый метод лечения диабета
Фото: depositphotos.com
Новая методика ученых Вашингтонского университета превращения человеческих стволовых клеток в инсулин-продуцирующие может получить большие перспективы для лечения диабета, если результаты эксперимента с мышами успешно воспроизведут у людей.
В исследовании выяснили новый способ, как заставить плюрипотентные стволовые клетки человека (hPSCs) превращаться в бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Когда клетки, продуцирующие инсулин, были трансплантированы мышам с острой формой диабета, их состояние восстановилось до нормального.
По словам инженера-биомедика Джеффри Р. Миллмана, у животных была тяжелая форма диабета с опасным уровнем сахара в крови. При получении инсулин-секретирующих клеток уровень глюкозы в крови нормализовался за две недели, и оставался таким более года.
Использование потенциала плюрипотентных стволовых клеток при диабете означает разработку способов настройки стволовых клеток для превращения в инсулин-продуцирующие клетки, которых не хватает диабетикам.
Данная тема изучалась много лет, в том числе и лабораторией Миллмана. После разработки способа производства инсулин-секретирующих клеток, здесь смогли повысить уровень секреции инсулина в бета-клетках поджелудочной железы, полученных из стволовых клеток. В новом эксперименте решена проблема «нецелевых» ячеек, которые дифференцируются в другие ненужные виды. Хотя они не являются вредными, но они не способны контролировать глюкозу, поэтому лечебное воздействие стволовых клеток может быть менее значимым, объяснили исследователи.
Новая техника способна удерживать клеточную дифференциацию на цели. Один из этих белков под названием актин играет важную роль в клеточной функции и, как оказалось, в дифференцировке стволовых клеток в бета-клетки. Другими словами, можно более эффективно обеспечить производство инсулин-продуцирующих клеток, контролируя актиновый цитоскелет.
Те же цитоскелетные манипуляции также показали потенциал для лучшего контроля дифференцировки других типов клеток, в том числе печени, пищевода, желудка и кишечника. Таким образом, методика может улучшить лечение стволовыми клетками не только диабета, а и других патологий.
Хотя новый метод тестировался только на животных, результаты получены многообещающие и могут указать путь будущего лечения.
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