Названы способы снизить риск смерти от сердца

Риск смерти от таких болезней сердца, как инфаркт или инсульт, можно снизить, если постоянно контролировать артериальное давление, а также уровень холестерина и глюкозы. Такой способ подсказал кардиолог Сергей Провоторов в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Кроме того, по его словам, рекомендуется отказаться от вредных привычек и следить за своим весом и жировыми отложениями на передней брюшной стенке.

«Обращайте внимание на свое здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», — призвал Провоторов.

Также кардиолог пояснил, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять такие факторы, как артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. У мужчин риск обострения болезней сердца увеличивается после 40 лет, у женщин — после менопаузы.