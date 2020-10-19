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Российский кардиолог назвал способы снизить риск смерти от болезней сердца 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Названы способы снизить риск смерти от сердца
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Риск смерти от таких болезней сердца, как инфаркт или инсульт, можно снизить, если постоянно контролировать артериальное давление, а также уровень холестерина и глюкозы. Такой способ подсказал кардиолог Сергей Провоторов в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
Кроме того, по его словам, рекомендуется отказаться от вредных привычек и следить за своим весом и жировыми отложениями на передней брюшной стенке.

«Обращайте внимание на свое здоровье, вовремя посещайте врача и занимайтесь профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний», — призвал Провоторов.

Также кардиолог пояснил, что на развитие сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять такие факторы, как артериальная гипертензия и сахарный диабет второго типа. У мужчин риск обострения болезней сердца увеличивается после 40 лет, у женщин — после менопаузы.
Ранее главный специалист по терапии Приволжского окружного медицинского центра, кардиолог, доктор медицинских наук Игорь Фомин рассказал в интервью «Ленте.ру», что россияне вдвое чаще умирают от болезней сердца по сравнению с европейцами, что связано с большей дисциплинированностью последних и серьезным отношением к терапии и любым рекомендациям врача. Он отметил, что, помимо этого, на большую разницу в смертности в России и Европе влияет целый комплекс причин. Среди них — то, что европейцам удается дольше сохранить свое здоровье.
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Болезни и лекарства , Игорь Фомин , РИА Новости , Lenta.ru
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