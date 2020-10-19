Названа самая опасная стадия гриппа 

Врач общей семейной практики московской поликлиники № 210 Елена Астраханцева рассказала Агентству «Москва», какая стадия гриппа наиболее опасна, и какой способ защиты от вируса — самый надежный.

Наиболее опасная, «острая», стадия гриппа приходится на первые дни болезни. Поэтому так важно обратиться к врачу при первых симптомах, предупреждает эксперт.

Грипп опасен не сам по себе, а своими осложнениями. Они возникают в двух случаях: когда организм ослаблен, и при неправильном и несвоевременном лечении. В обоих случаях можно подобрать подходящую терапию, однако делать это должен только врач.

Елена Астраханцева призвала не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без консультации со специалистом. Они не действуют на вирус и назначаются для борьбы с бактериями и микробами.

Самым эффективны методом защиты от гриппа является вакцинация. За последние годы не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений после прививки, добавила врач.