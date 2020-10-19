Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Названа самая опасная стадия гриппа 

Medical Note и ещё 1 34 минуты назад
Названа самая опасная стадия гриппа
Фото: Medical Note
Врач общей семейной практики московской поликлиники № 210 Елена Астраханцева рассказала Агентству «Москва», какая стадия гриппа наиболее опасна, и какой способ защиты от вируса — самый надежный.
Наиболее опасная, «острая», стадия гриппа приходится на первые дни болезни. Поэтому так важно обратиться к врачу при первых симптомах, предупреждает эксперт.
Грипп опасен не сам по себе, а своими осложнениями. Они возникают в двух случаях: когда организм ослаблен, и при неправильном и несвоевременном лечении. В обоих случаях можно подобрать подходящую терапию, однако делать это должен только врач.
Елена Астраханцева призвала не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без консультации со специалистом. Они не действуют на вирус и назначаются для борьбы с бактериями и микробами.
Самым эффективны методом защиты от гриппа является вакцинация. За последние годы не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений после прививки, добавила врач.
Видео дня. 10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
Medical Note: последние новости
Врач назвал болезни, при которых растет живот Врач назвал болезни, при которых растет живот Названы основные причины сухости во рту Названы основные причины сухости во рту Невролог рассказала, на какие болезни могут указывать холодные ноги Невролог рассказала, на какие болезни могут указывать холодные ноги
Комментарии
Болезни и лекарства , Елена Астраханцева , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Какие напитки «убивают» поджелудочную железу
Ковид обнаружен в больницах, магазинах и транспорте
Ковид обнаружен в больницах, магазинах и транспорте
Врач: бессимптомный COVID-19 можно выявить
Врач: бессимптомный COVID-19 можно выявить
Найдено новое эффективное лекарство против коронавируса
Найдено новое эффективное лекарство против коронавируса
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как COVID влияет на внутренние органы
02:17
Как COVID влияет на внутренние органы
Коронавирус
Привычки, которые гробят зрение
09:23
Привычки, которые гробят зрение
ЗОЖ
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
08:19
10 простых тестов, чтобы измерить свою силу
ЗОЖ
Как распознать рак груди на ранней стадии
06:05
Как распознать рак груди на ранней стадии
Болезни и лекарства
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
00:25
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Коронавирус
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
06:11
Полезные привычки, оказавшиеся мифом
ЗОЖ
Что будет, если ходить зимой без шапки
04:40
Что будет, если ходить зимой без шапки
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение